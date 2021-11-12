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  4. Tarihin en bilinen ismiydi! İşte geçmişten günümüze Prenses Diana’yı canlandıran oyuncular...

Tarihin en bilinen ismiydi! İşte geçmişten günümüze Prenses Diana’yı canlandıran oyuncular...

12.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Galler Prensesi Diana hayat hikâyesiyle tarihe damga vuran figürlerin biri olmayı başardı. İkonik kıyafetleriyle günümüzde bile hâlâ moda dünyasına yön vermeyi başaran Lady Diana, Kraliyet Ailesi’nin en ilgi çeken üyelerinden biri oldu.

Hayat hikâyesiyle birçok filme, kitaba ve diziye konu olan Lady Diana, Galler Prensi Charles’ın ilk karısı, Prens William ile Prens Harry’nin annesiydi. Onu diğer Kraliyet Ailesi üyelerinden ayıran ise kurallara uymayan asi tavrıydı. 36 yaşında sevgilisi Dodi Al Fayed’le paparazzilerden kurtulmak isterken trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Lady Di’nin hikayesi yıllar sonra bile hala anlatılıyor. Adeta kuşaktan kuşağa anlatılarak bir efsaneye dönen Lady Diana’yı canlandıran ünlü isimleri sizler için araştırdık.

TARİHİN EN SES GETİREN İSMİNE HAYAT VERDİLER

1. CATHERİNE OXENBERG- THE ROYAL ROMANCE OF CHARLES AND DIANA (1982)

1. CATHERİNE OXENBERG- THE ROYAL ROMANCE OF CHARLES AND DIANA (1982)
Peter Levin'in yönettiği filmde Catherine Oxenberg , Christopher Baines, Olivia de Havilland , Dana Wynter ve Ray Milland yer alıyor. Film Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğüne giden aşk hikâyelerini konu alıyor.

2. SERENA SCOTT THOMAS- DIANA:HER TRUE STORY (1993)

2. SERENA SCOTT THOMAS- DIANA:HER TRUE STORY (1993)
Diana: Gerçek Hikayesi, Andrew Morton tarafından aynı adı taşıyan yayına dayanan Galler Prensesi Diana'nın hikayesini anlatan 1993 yapımı film. Filmde Serena Scott Thomas, Prenses Diana; David Threlfall ise Prens Charles olarak kamera karşısına geçti.

3. JULIE COX- PRINCESS IN LOVE (1996)

3. JULIE COX- PRINCESS IN LOVE (1996)
Prenses Diana’nın James Hewitt’le ilişkisini konu alan bu filmde, Diana karakterine Julie Cox hayat veriyor.

4. AMY SECCOMBE- DIANA: A TRIBUTE TO THE PEOPLE’S PRINCESS (1998)

4. AMY SECCOMBE- DIANA: A TRIBUTE TO THE PEOPLE’S PRINCESS (1998)
Türkçesi Diana: Halkın Prensesine Bir Övgü adlı 1998 yapımı bu filmde, Prenses Diana karakterine Amy Seccombe hayat veriyor. Diana’nın hayatının son yılının anlatıldığı bu film, Diana’nın ilişkisini ve basınla olan çatışmasını anlatıyor.

5. GENEVIEVE O’REILLY- DIANA: LAST DAYS OF A PRINCESS (2007)

5. GENEVIEVE O’REILLY- DIANA: LAST DAYS OF A PRINCESS (2007)
Diana: Bir Prensesin Son Günleri adlı drama/belgesel türündeki bu filmde Diana karakterine hayat veren isim Genevieve O’Reilly.
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