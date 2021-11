Tarihin en bilinen ismiydi! İşte geçmişten günümüze Prenses Diana’yı canlandıran oyuncular...

1. CATHERİNE OXENBERG- THE ROYAL ROMANCE OF CHARLES AND DIANA (1982)

Peter Levin'in yönettiği filmde Catherine Oxenberg , Christopher Baines, Olivia de Havilland , Dana Wynter ve Ray Milland yer alıyor. Film Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğüne giden aşk hikâyelerini konu alıyor.