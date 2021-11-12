Tarihin en bilinen ismiydi! İşte geçmişten günümüze Prenses Diana’yı canlandıran oyuncular...

Hayat hikâyesiyle birçok filme, kitaba ve diziye konu olan Lady Diana, Galler Prensi Charles’ın ilk karısı, Prens William ile Prens Harry’nin annesiydi. Onu diğer Kraliyet Ailesi üyelerinden ayıran ise kurallara uymayan asi tavrıydı. 36 yaşında sevgilisi Dodi Al Fayed’le paparazzilerden kurtulmak isterken trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Lady Di’nin hikayesi yıllar sonra bile hala anlatılıyor. Adeta kuşaktan kuşağa anlatılarak bir efsaneye dönen Lady Diana’yı canlandıran ünlü isimleri sizler için araştırdık.