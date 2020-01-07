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  4. Umaç helvası nasıl yapılır? İşte umaç helvası tarifi

Umaç helvası nasıl yapılır? İşte umaç helvası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Umaç helvası, Kars bölgesine ait bir tatlı türüdür. Kış aylarında tüketilen umaç helvası, omaç helva olarak da bilinir. Umaç helvası nasıl yapılır? diyorsanız sizin için umaç helvası tarifi geliyor.

Umaç helvası nasıl yapılır? İşte umaç helvası tarifi

Türk mutfağında helvanın özel bir yeri vardır ve her bir bölgede oldukça çeşitli helvalar karşımıza çıkar. Umaç helvası ise Kars bölgesine ait bir tatlı türü. Kış aylarında yapılan umaç helvası, hem pratik hem de oldukça lezizi. Umaç helvası nasıl yapılır, umaç helvası tarifi nedir? İşte detayları.

UMAÇ HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

250 gram un
250 gram şeker
250 gram tereyağı

UMAÇ HELVASI NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine unu eleyin.
Üzerine hafifçe su ekleyerek umaç haline getirin (tarhana görünümüne).
Yağı tavada kızdırın ve unlu karışımı tavaya alın. Rengi pembeleşene kadar karıştırın.
Yaklaşık 5, 6 dakika sonra ocaktan alın.
Umaç helvası için şerbet hazırlayacağız. Bunun için şekeri 2 bardak su ile kaynatın. Ocaktan aldığınız karışıma yavaş yavaş ilave edin. Bunu yaparken bir yandan da helvayı karıştırmayı unutmayın.

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