MAGAZİN

Ümit Erdim'den zayıflama açıklaması! 'Üşenmeden mesaj atanlar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Son dönemde zayıflamasıyla gündem olan Ümit Erdim yaptığı paylaşımların altına gelen yorumlara daha fazla dayanamadı ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ümit Erdim'den zayıflama açıklaması! 'Üşenmeden mesaj atanlar...'

Hayat Bilgisi dizisi ile tanınan ve fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, kısa bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızlı bir şekilde kilo kaybetmiş ve yeni görüntüsüyle dikkat çekmişti. Son zamanlarda zayıflamasıyla sürekli gündeme gelen ve yaptığı paylaşımların altına eleştiri yorumlara gelen Ümit Erdim ile ilgili bir magazin programında 69 kiloya düştüğü haberleri çıkmıştı.

Erdim'in kontrolsüz bir şekilde kilo kaybetmeye başladığı iddia edilmişti.

ÜMİT ERDİM’DEN AÇIKLAMA

Hakkında çıkan haberlerin ardından Ümit Erdim, instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerini aksatmadığını söyledi. Erdim açıklamasında "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum" dedi.

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