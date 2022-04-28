Ümit Erdim Oğuzhan Koç'lu mesajı görünce sinirlendi! İfşa etti

Hayat Bilgisi'nin Arif'i oyunculuktan uzak kalarak pilot oldu. Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un pilotluğunu da yapan Ümit Erdim kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim'e gönderdiği mesajda ''Ümit selamlar, Oğuzhan Koç'a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?'' ifadelerini kullandı.

Takipçisi, Ümit Erdim'e mesajın devamında ise "İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın" dedi.

Kendisine gelen mesaj karşısında sinirlenen Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

