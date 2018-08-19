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Ümit Karan kardeş kazığı mı yedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

Ümit Karan’ın, hayatının şokunu yaşadığı iddia edildi. Futbolcunun kardeşi tarafından dolandırıldığı konuşuluyor.

Ümit Karan kardeş kazığı mı yedi?

Eski milli futbolcu Ümit Karan, sahalara veda ettikten sonra işletmeciliğe adım atmıştı. Önce Maçka’da, ardından da Ataköy’de mekan işleten sporcu, ortaklarının da desteğiyle sektörde adından söz ettirmişti. Karan’ın son projesiyse, bir oto galeri oldu. Futbolcu, kardeşi Aykut Karan’la Etiler’de bir oto galeri açarak, lüks araçlar satmaya başladı. Ancak işler umduğu gibi gitmedi!

Tüm parasını bu işe yatıran Karan’ın kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor. Aykut Karan’ın bir gün içinde her şeyi satarak, Miami’ye kaçtığı konuşuluyor. Yatırımın tamamını kardeşinin üzerine yapan futbolcunun, büyük hayal kırıklığı yaşadığı söylentiler arasında. Hayatının şokuyla karşılaşan Karan’ın, sosyal medya hesaplarından sildiği kardeşiyle bir daha konuşmama kararı aldığı da belirtiliyor.



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Ümit Karan kardeşi dolandırdı Aykut Karan

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