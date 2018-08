Ümit Özat: Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan'dır

Teknik direktör Ümit Özat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti için en büyük şansı olduğunu ifade ederek, "Bizim zamanımızda statlardan lağım akıyordu. Şimdi her şehre stat yapıldı, bunları kim yaptı? Erdoğan. Kendisiyle annesinin taziyesinde görüşmüştüm. Ben diğerleri gibi her gün görüşen biri değilim ama inandıklarımı söylüyorum" dedi.

"STATLARDAN LAĞIM AKIYORDU, ERDOĞAN DÜZELTTİ"

Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Türkiye'deki statların çok kötü durumda olduğunu söyleyen Ümit Özat, "Ben hayatımın hiçbir bölümünde hiç kimseye yalakalık yapmadım. Türk futbolu Cumhurbaşkanı'nı değerlendiremiyor. Bu kadar futbolu seven bir insanla Türk futbolu gelişemiyorsa ondan sonra ne olacak düşünemiyorum. Yayın gelirinin artması, statların yapımında en büyük pay onun. Oynadığımız statlarda lağımlar akıyordu. Hakkını vermek lazım. Şimdi her şehirde yeni stat var. Kim yaptı bunları? Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan daha çok futbolu seven birisinin gelme şansı sıfır" dedi.