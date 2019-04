Ümit Özat: Hedefimize ulaşacağız

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, ilk yarıda tam bir taktik takımı gibi oynadıklarını, ikinci yarıda golü yiyene kadar birlikte savunma yapan, istediğinde olgun hücuma çıkan bir ekip görüntüsünde olduklarını belirtti. Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını kaydeden Özat, “Rakibimize pozisyon vermedik. Sadece uzaktan yediğimiz bir gol var. O da orta saha oyuncularımızın, savunmaya yanaşmasından kaynaklandı. Taraftarlarımıza, başkanımıza ve oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlara final maçı gibi bakacaklarını belirten Özat, “Bu maçı kazandık ancak her şey bitmiş değil. Önümüzde 6’sı lig, 3’ü play-off olmak üzere 9 maç var. Başaracak gücümüz ve kalitemiz var. Allah’ın izniyle her maça final maçı gibi bakıp, hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılmayarak stadı terk et