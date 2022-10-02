Ümraniye'de korkunç kaza! Refüje çarparak köprüden aşağıya düştü: 1 ölü 1 yaralı

TEM Otoyolu'ndaki korkunç kaza sabah saatlerinde 06:00 sularında Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki otomobil TEM Otoyolunda bulunan köprüden savrularak Varan Caddesi’ne düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan sürücü Serdar Kesim ve yanında bulunan İ.M. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Serdar Kesim’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan yaralı çıkartılan İ.M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

