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Umut Akyürek'den 17 yaş paylaşımı!

10.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Akyürek, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, eski günleri andı.

Umut Akyürek'den 17 yaş paylaşımı!

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen şarkıcı Umut Akyürek, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Estetik tutkusundan vazgeçmeyen ve son olarak geçtiğimiz yıl ameliyat masasına yatan Akyürek, 17 yaşında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

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"DAHA 17!"

Esk günleri yad eden Umut Akyürek, gönderisine, "Daha 17, 17, 17! #tbt'nin dibi..." ifadelerini not düştü. Takipçileri Akyürek'in paylaşımına, "Değişen hiçbir şey yok" ve "Estetiğe hiç ihtiyacınız yok" şeklinde yorumlar yağdırdı.


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