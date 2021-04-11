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Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu, hasta yatağından paylaştı

11.04.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Akyürek son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu.

Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu, hasta yatağından paylaştı

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiği abartınca değişimi herkesi şoke etmişti.

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47 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri 'yok artık' dedirtiyordu.

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Umut Akyürek son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu ve o anları da paylaştı.

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Akyürek doktoruna teşekkür ederek "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Umut Akyürek
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