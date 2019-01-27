Umut Kaç kimdir, nerelidir? O Ses Türkiye 2019 finalisti Umut Kaç hakkında bilgiler!

O Ses Türkiye 2019 yarışmasının finali canlı yayında Pazar akşamı ekrana geldi. O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışan Umut Kaç finalde Vay Dünya türkülerini seslendirdi. Umut Kaç'ın sahne performansı ise takımında yer aldığı Beyaz'ı ağlattı. Peki Umut Kaç kimdir ve nereli?

Beyaz'ın yarışmacılarından Umut Kaç, O Ses Türkiye finalinde 'Vay Dünya' şarkısıyla sahnede performansını sergiledi. Umut Kaç finalde son dörde kalmayı başardı.

O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Umut Kaç, yarışmaya ‘Allı Turnam’ türküsüyle katılmıştı. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamış, jüri üyeleri övgü dolu cümleler kullanmıştı. Beyaz'ın takımını seçen Umut Kaç finale kadar yükselmeyi başardı. Aslen Tuncelili olan Umut Kaç müzikle uğraşıyor.