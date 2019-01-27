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Umut Kaç kimdir, nerelidir? O Ses Türkiye 2019 finalisti Umut Kaç hakkında bilgiler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.01.2019 22:59 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye 2019 finaline söylediği türkülerle Beyazıt Öztürk'ün takımından Umut Kaç damga vurdu. Peki O Ses Türkiye finalisti Umut Kaç kimdir? Umut Kaç nerelidir?

Umut Kaç kimdir, nerelidir? O Ses Türkiye 2019 finalisti Umut Kaç hakkında bilgiler!

O Ses Türkiye 2019 yarışmasının finali canlı yayında Pazar akşamı ekrana geldi. O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışan Umut Kaç finalde Vay Dünya türkülerini seslendirdi. Umut Kaç'ın sahne performansı ise takımında yer aldığı Beyaz'ı ağlattı. Peki Umut Kaç kimdir ve nereli?

Beyaz'ın yarışmacılarından Umut Kaç, O Ses Türkiye finalinde 'Vay Dünya' şarkısıyla sahnede performansını sergiledi. Umut Kaç finalde son dörde kalmayı başardı.

O Ses Türkiye finalinde Umut Kaç, Beyaz'ı ağlattı!O Ses Türkiye finalinde Umut Kaç, Beyaz'ı ağlattı!

O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Umut Kaç, yarışmaya ‘Allı Turnam’ türküsüyle katılmıştı. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamış, jüri üyeleri övgü dolu cümleler kullanmıştı. Beyaz'ın takımını seçen Umut Kaç finale kadar yükselmeyi başardı. Aslen Tuncelili olan Umut Kaç müzikle uğraşıyor.

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