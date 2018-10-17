Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Ünlü bir Türk tatlısı olan un helvası sadece her evde bulunan 4 temel malzemeden yapılan bir tatlıdır. Ancak güzel bir un helvası yapmak zor olabilir ki bunun için kolay un helvası tarifi yardımınıza koşacak. Pratik un helvası tarifi ile misafirlerinize, ailenize lezzetli bir tatlı sunabilir; bayramlarda kandillerde komşularınıza ikram edebilirsiniz.
Un helvasının ana malzemeleri un, su veya süt, şeker ve tereyağıdır. İstenilirse farklı aromalar katmak için ilave malzemeler eklenebilir. Öncelikle klasik sütlü un helvası ile başlayalım.
Un helvası malzemeleri:
İlk adım olarak 200 gram tereyağını genişçe bir tavada eritin. Tereyağı eridikten sonra kısık ateşte azar azar 300 gr. un ekleyin ve bu sırada sürekli karıştırın. Un rengini değiştirinceye kadar bu karıştırmaya devam edin.
Un rengini değiştirir değiştirmez kaynamaya yakın bir sıcaklıktaki sütü yavaşça ilave edin. Bu işlem sırasında da karıştırmayı bırakmıyoruz.
Sütün eklenmesi bitince karıştırmayı bırakmadan 2,5 su bardağı şeker ekletin. Bu süreçte kaşığın arkasını kullanarak karışımı sürekli ezin ve çevirin.
Karışım piştikçe yapışmaya ve gerek kaşık gerek tavadan ayrılarak toparlanmaya başlayacak. İyice toparlandığında altını kapatabilirsiniz.
Karışımınız sıcakken şekil verin ve mümkünse ılıkken servis edin. Dilerseniz üstüne ceviz veya fıstık koyabilirsiniz. Afiyet olsun.
Sütsüz un helvası tarifi de gayet temel malzemelerle yapılır. Sadece un, sıvıyağ, su ve toz şeker ile lezzetli bir sütsüz un helvası yapabilirsiniz.
Sütsüz un helvası malzemeleri:
2 su bardağı un (200 ml x 2)
1 su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
Sütsüz un helvası yapılışı:
Un helvasının kendisin önce şerbetini hazırlayacağız. Bunun için tencereye iki buçuk su bardağı su ve bir buçuk su bardağı şeker koyup kısık ateşte şekeri eritin. Şerbetin una eklemeden önce 1 taşım kaynaması gerekiyor.
Şerbet pişerken geniş bir tavada 1 su bardağı sıvı yağ ile 2 su bardağı unu orta ateşte karıştırarak kavurun. Un kokmaya başlayınca altını kısın ve karıştırmaya devam ederek unun koyulaşmasını bekleyin. Un koyulaşınca 1 taşım kaynayan şerbeti ocaktan alıp sıcak olarak unu kavurduğunuz kaba dökün.
Şerbeti eklerken unun topaklanmaması için hızla hiç durmadan karıştırmaya devam edin. Şerbetin eklenmesi bitince ocaktan alın ve kaşığınızın tersiyle iyice bastırıp, ezerek un helvasına son kıvamını verin.
Sıcakken şekil vermek için kaşığınızın iç tarafını kullanabilirsiniz. Un helvasını kaşığın içine bastırıp çıkarttıktan sonra servis tabağına dizebilirsiniz. İsterseniz üzerine tarçın, ceviz, fıstık vb. Serpebilirsiniz. Afiyet olsun.
FARKLI UN HELVASI TARİFLERİ
Su / süt, un, tereyağı / sıvıyağ, şekerden oluşan bu basit ama lezzetli tatlıyı farklı malzemelerle de deneyebilirsiniz. Örneğin Osmanlı sarayının en sevilen tatlılarından biri de ballı un kurabiyesi idi.
Tatlınızı toz şeker kullanmadan yapmak isterseniz bu tarif tam size göre.
Malzemeler:
Un kurabiyesinin bu ballı çeşidinin yapımı da normal un kurabiyesinden farklı değil. Önce sütü ısıtın ve içine bal ilave edip karıştırın. Bal eriyince ocaktan alın.
Ardından yukarıdaki un kurabiyesi tariflerinde anlattığımız gibi unu tereyağında kavurun ve rengi değişince üzerine sütlü ballı şerbeti ekletin. Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.
Piştikten sonra 15 dakika kadar dinlendirin ve cevizle servis edin.
Bu değişik un kurabiyesi için gerekli malzemeler şunlar:
Yapılışı: Şekeri suda eriterek şerbeti hazırlayın. Unu kızgın yağda kavurduktan sonra şerbeti ekleyin ve helva katılaşıncaya kadar pişirin. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.
Helva kıvam alınca altını kapatın. Helvanın ortasında bir çukur açıp içine peynirleri yerleştirin ve üstünü yine helva ile kapatın.
Peynirleri fazla eritmemeye çalışarak biraz karıştırıp dinlendirin. Cevizle veya tercih ettiğiniz başka bir malzeme ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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