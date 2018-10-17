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Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 17.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Her ne kadar malzemeleri çok basit de olması güzel bir un helvası tutturmak zor olabilir. Hazırladığımız kolay bir un helvası tarifi ile yakınlarınıza, misafirlerinize güzel bir tatlı ikram edebilirsiniz. Klasik sütlü veya sütsüz un helvasını tutturduktan sonra paylaştığımız ballı, peynirli, un helvası tariflerini de deneyebilirsiniz.

Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Ünlü bir Türk tatlısı olan un helvası sadece her evde bulunan 4 temel malzemeden yapılan bir tatlıdır. Ancak güzel bir un helvası yapmak zor olabilir ki bunun için kolay un helvası tarifi yardımınıza koşacak. Pratik un helvası tarifi ile misafirlerinize, ailenize lezzetli bir tatlı sunabilir; bayramlarda kandillerde komşularınıza ikram edebilirsiniz.

UN HELVASI TARİFİ SÜTLÜ

Un helvasının ana malzemeleri un, su veya süt, şeker ve tereyağıdır. İstenilirse farklı aromalar katmak için ilave malzemeler eklenebilir. Öncelikle klasik sütlü un helvası ile başlayalım.

Un helvası malzemeleri:

  • 200 gr tereyağı
  • 300 gr un
  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı süt

İlk adım olarak 200 gram tereyağını genişçe bir tavada eritin. Tereyağı eridikten sonra kısık ateşte azar azar 300 gr. un ekleyin ve bu sırada sürekli karıştırın. Un rengini değiştirinceye kadar bu karıştırmaya devam edin.

Un rengini değiştirir değiştirmez kaynamaya yakın bir sıcaklıktaki sütü yavaşça ilave edin. Bu işlem sırasında da karıştırmayı bırakmıyoruz.

Sütün eklenmesi bitince karıştırmayı bırakmadan 2,5 su bardağı şeker ekletin. Bu süreçte kaşığın arkasını kullanarak karışımı sürekli ezin ve çevirin.

Karışım piştikçe yapışmaya ve gerek kaşık gerek tavadan ayrılarak toparlanmaya başlayacak. İyice toparlandığında altını kapatabilirsiniz.

Karışımınız sıcakken şekil verin ve mümkünse ılıkken servis edin. Dilerseniz üstüne ceviz veya fıstık koyabilirsiniz. Afiyet olsun.

UN HELVASI TARİFİ SÜTSÜZ

Sütsüz un helvası tarifi de gayet temel malzemelerle yapılır. Sadece un, sıvıyağ, su ve toz şeker ile lezzetli bir sütsüz un helvası yapabilirsiniz.

Sütsüz un helvası malzemeleri:

2 su bardağı un (200 ml x 2)
1 su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker

Sütsüz un helvası yapılışı:

Un helvasının kendisin önce şerbetini hazırlayacağız. Bunun için tencereye iki buçuk su bardağı su ve bir buçuk su bardağı şeker koyup kısık ateşte şekeri eritin. Şerbetin una eklemeden önce 1 taşım kaynaması gerekiyor.

Şerbet pişerken geniş bir tavada 1 su bardağı sıvı yağ ile 2 su bardağı unu orta ateşte karıştırarak kavurun. Un kokmaya başlayınca altını kısın ve karıştırmaya devam ederek unun koyulaşmasını bekleyin. Un koyulaşınca 1 taşım kaynayan şerbeti ocaktan alıp sıcak olarak unu kavurduğunuz kaba dökün.

Şerbeti eklerken unun topaklanmaması için hızla hiç durmadan karıştırmaya devam edin. Şerbetin eklenmesi bitince ocaktan alın ve kaşığınızın tersiyle iyice bastırıp, ezerek un helvasına son kıvamını verin.

Sıcakken şekil vermek için kaşığınızın iç tarafını kullanabilirsiniz. Un helvasını kaşığın içine bastırıp çıkarttıktan sonra servis tabağına dizebilirsiniz. İsterseniz üzerine tarçın, ceviz, fıstık vb. Serpebilirsiniz. Afiyet olsun.

FARKLI UN HELVASI TARİFLERİ

Su / süt, un, tereyağı / sıvıyağ, şekerden oluşan bu basit ama lezzetli tatlıyı farklı malzemelerle de deneyebilirsiniz. Örneğin Osmanlı sarayının en sevilen tatlılarından biri de ballı un kurabiyesi idi.

BALLI UN KURABİYESİ TARİFİ

Ballı Un Helvası Tarifi

Tatlınızı toz şeker kullanmadan yapmak isterseniz bu tarif tam size göre.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un
  • 125 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su

Un kurabiyesinin bu ballı çeşidinin yapımı da normal un kurabiyesinden farklı değil. Önce sütü ısıtın ve içine bal ilave edip karıştırın. Bal eriyince ocaktan alın.

Ardından yukarıdaki un kurabiyesi tariflerinde anlattığımız gibi unu tereyağında kavurun ve rengi değişince üzerine sütlü ballı şerbeti ekletin. Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

Piştikten sonra 15 dakika kadar dinlendirin ve cevizle servis edin.

PEYNİRLİ UN KURABİYESİ TARİFİ

Bu değişik un kurabiyesi için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 200 gr tuzsuz peynir (suyu alınmış)
  • 3 yemek kaşığı margarin veya 2 yemek kaşığı margarin ile 1 yemek kaşığı tereyağı karışımı
  • Servis için kırık ceviz

Yapılışı: Şekeri suda eriterek şerbeti hazırlayın. Unu kızgın yağda kavurduktan sonra şerbeti ekleyin ve helva katılaşıncaya kadar pişirin. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.

Helva kıvam alınca altını kapatın. Helvanın ortasında bir çukur açıp içine peynirleri yerleştirin ve üstünü yine helva ile kapatın.

Peynirleri fazla eritmemeye çalışarak biraz karıştırıp dinlendirin. Cevizle veya tercih ettiğiniz başka bir malzeme ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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