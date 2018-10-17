Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Ünlü bir Türk tatlısı olan un helvası sadece her evde bulunan 4 temel malzemeden yapılan bir tatlıdır. Ancak güzel bir un helvası yapmak zor olabilir ki bunun için kolay un helvası tarifi yardımınıza koşacak. Pratik un helvası tarifi ile misafirlerinize, ailenize lezzetli bir tatlı sunabilir; bayramlarda kandillerde komşularınıza ikram edebilirsiniz.

UN HELVASI TARİFİ SÜTLÜ

Un helvasının ana malzemeleri un, su veya süt, şeker ve tereyağıdır. İstenilirse farklı aromalar katmak için ilave malzemeler eklenebilir. Öncelikle klasik sütlü un helvası ile başlayalım.

Un helvası malzemeleri:

200 gr tereyağı

300 gr un

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

İlk adım olarak 200 gram tereyağını genişçe bir tavada eritin. Tereyağı eridikten sonra kısık ateşte azar azar 300 gr. un ekleyin ve bu sırada sürekli karıştırın. Un rengini değiştirinceye kadar bu karıştırmaya devam edin.

Un rengini değiştirir değiştirmez kaynamaya yakın bir sıcaklıktaki sütü yavaşça ilave edin. Bu işlem sırasında da karıştırmayı bırakmıyoruz.

Sütün eklenmesi bitince karıştırmayı bırakmadan 2,5 su bardağı şeker ekletin. Bu süreçte kaşığın arkasını kullanarak karışımı sürekli ezin ve çevirin.