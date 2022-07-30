Un kurabiyesi nasıl yapılır? Ağızda dağılan pastane usulü un kurabiyesi tarifi ve malzemeleri

"Ağızda dağılan, pastane usulü un kurabiyesi nasıl yapılır?" sorusu un kurabiyesi yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Basit ve gerçek un kurabiyesinin tüm malzemeleri ve yapılış adımlarını sizin için derledik. İşte en pratik ve lezzetli, ağızda dağılan, pastane usulü un kurabiyesi tarifi ve malzemeleri...

UN KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELER

125 margarin veya tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nişasta

2 buçuk su bardağı un

UN KURABİYESİ TARİFİ YAPIMI

Uygun bir kap içerisine oda sıcaklığında yumuşamış margarin, sıvı yağ, pudra şekeri alınır karıştırılır.

Üzerine nişasta ve unu azar azar ilave edilerek bir yandan hamur kıvam alıncaya iyice yoğurulur. Bu aşamada unu yavaş yavaş ilave etmelisiniz.

Yoğurulan hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alınır.

Avuç içinde yuvarlanıp yağlı kağıt serilmiş veya çok hafif yağlanmış tepsiye dizilir.

Kurabiyeler önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 20 dakika altı çok hafif pembeleşince üzeri beyaz kalacak şekilde pişirilir.

Fırından çıkan kurabiyeler iyice ılıktan sonra servis edilir.

Bu tarif ile yaklaşık 30 adet un kurabiyesi elde edilir.

Afiyet Olsun.



