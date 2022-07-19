Üniversite tanıtım etkinliğinde skandal! Genç kadınların önünde soyunup çırılçıplak dans ettiler

Bangkok'ta bir özel üniversitenin tanıtım etkinliğinde kaydedildiği bildiren bir görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Üç birinci sınıf öğrencisinin birkaç kadının önünde çırılçıplak dans ettiği görüntüler herkesi şoke etti.

TWİTTER'DA PAYLAŞTI

Yerel bir gazetenin, öğrencilerin bunu yapmaya zorlandıklarını iddia ettikleri olay, kampüs dışında gerçekleşti. Görüntüleri Twitter'da paylaşan kişi "Kampüs içinde her şey normaldi ama üniversitenin dışında orada kadınlar olmasına rağmen tamamen soyunan bazı birinci sınıf öğrencileri vardı.'' diye yazdı ve üç erkeğin, sandalyelere oturmuş kadınların karşısında, çırılçıplak bir şekilde müzik eşliğinde dans ettiğini gösteren videoyu yayınladı.

SORUŞTURMA HIZLA DEVAM EDİYOR

Güneydoğu Asya Üniversitesi olaya ilişkin araştırmaların hızla devam ettiğini bildirdi. Olayın ardından yayınladıkları bildiri ile küçük öğrencilerin haklarına aykırı şekilde bu tür faaliyetlerin yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu belirtti. ve "Suistimalden suçlu bulunan kıdemli öğrenciler, disiplini ve yasayı ihlal ettikleri için ağır şekilde cezalandırılacaklar.'' diye bildirdi.



