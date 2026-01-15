Üniversiteye kaydolmuş bütün kızların fotoğraflarını oylamaya açmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki skandalda yeni gelişme. Kız öğrencilerin vesikalık fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak 'en güzel, en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

TÜRKİYE'DE GÜNDEM OLMUŞTU

Büyük tepki çeken olay sonrası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden üniversitenin mezunu olan Y.E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLAR NASIL SIZDI?

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirildiğini, veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle ilişkili olduğu aktarılmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre Soruşturma kapsamında tutuklanan Y.E.İ.'nin ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Y.E.İ. ifadesinde "2020 yılında Ekonomi Üniversitesi'ne mühendislik bölümüne kayıt oldum. 2024 yılında mezun oldum. Urla'da bir firmada bir süre çalıştım. Daha sonra Antalya'ya gittim ve psikolojik problemlerim başladı. 2024-2025 yılları arasında psikolojik problemlerinden dolayı yatarak tedavi oldum. Siteye merak ile arkadaş bulmak için girdim. Whatsapp'ta site linkini ben paylaşmadım. İzmir'de Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'ısrarlı takip' suçundan yargılandığım bir dosya var. 'Tanıklık yapan olur mu?' diye siteye girip baktım. Çok ilaç içtiğim için bazı detayları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.