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Ünlü bestekar Mustafa Diker hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben insan değil miyim" adlı şarkının da bestekârı olan Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü bestekar Mustafa Diker hayatını kaybetti

Bestekar Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde Ayvalık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Diker, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalık'ta toprağa verilecek.

Müslüm Gürses, Özay Gönlüm, Bedia Akartürk, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar gibi birçok sanatçıya plaklar yapan Mustafa Diker, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben insan değil miyim" adlı şarkının da bestekârıydı.

MUSTAFA DİKER KİMDİR?

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Mustafa Diker, 1933 yılında Konya Bozkır'da doğdu. Diker'in "Ben İnsan Değilmiyim" adlı bestesini İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Ebru Gündeş, Hayko Cepkin, Işın Karaca gibi birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Mustafa Diker, ayrıca Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği "Bal Mısın Şeker Misin" ve Esengül'ün seslendirdiği "Aşığım Bir Kuluna" adlı eserleriyle tanınıyordu.

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