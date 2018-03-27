MAGAZİN

Ünlü çiftin kızı çırılçıplak fotoğraf paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Hollywood starları Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı.

Ünlü çiftin kızı çırılçıplak fotoğraf paylaştı

Hollywood’un ünlü çifti Bruce Willis ve Demi Moore, her ne kadar evliliklerini sürdürememiş olsalar da çocukları için bir araya gelmekte sakınca görmüyorlar. Beş çocuk sahibi çift son zamanlarda kamera karşısına fazlaca geçmese de kızlarının yaptıkları çılgınlıklarla zaman zaman adları magazin dergilerinin sayfalarını süslüyor.

Tallulah Willis zaman zaman verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor.

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Çırılçıplak güneşlenirken elleriyle göğsünü kapatan Willis'in yanında, köpeği de vardı.

Sosyal medya uygulaması Instagram'da 184 bin takipçisi olan güzel ismin fotoğrafı, saatler içinde beğeni rekoru kırdı ve İngiliz medyası tarafından haberleştirildi.

2014 yılında sokakta verdiği üstsüz pozlarla haber olan Scout bu tarz çılgınlıklarıyla ailesinden zaman zaman uyarı da alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
demi moore tallulah willis

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