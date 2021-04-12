Ünlü çizgi romandan uyarlanan Jupiter’s Legancy’in resmi fragmanı yayınlandı

Çizgi roman uyarlaması olan Jupiter’s Legacy’nin resmi fragmanı paylaşıldı. 7 Mayıs 2021 tarihinde Netflix’te gösterime girecek olan dizi sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Gişe rekorları kıran Kingsman ve The Legacy filmlerinin çizgi roman yazarı Millar, 2013'te sanatçı Frank Quitely'le Jupiter's Legacy çizgi romanlarına başladı. Dizinin yürütücü yapımcıları arasında Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton ve Sang Kyu Kim yer alıyor.

JUPITER'S LEGANCY HAKKINDA

Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır.



