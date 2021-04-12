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Ünlü çizgi romandan uyarlanan Jupiter’s Legancy’in resmi fragmanı yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Millar ve Frank Quitely’nin çizgi romanından uyarlanan epik süper kahraman dizisi Jupiter’s Legacy hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Aile, güç ve sadakatin karmaşık dinamiklerinden oluşan diziden ilk resmi fragman paylaşıldı.

Çizgi roman uyarlaması olan Jupiter’s Legacy’nin resmi fragmanı paylaşıldı. 7 Mayıs 2021 tarihinde Netflix’te gösterime girecek olan dizi sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Gişe rekorları kıran Kingsman ve The Legacy filmlerinin çizgi roman yazarı Millar, 2013'te sanatçı Frank Quitely'le Jupiter's Legacy çizgi romanlarına başladı. Dizinin yürütücü yapımcıları arasında Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton ve Sang Kyu Kim yer alıyor.

JUPITER'S LEGANCY HAKKINDA

Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır.

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Netflix
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