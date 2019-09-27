Mynet Trend

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 27.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem İstanbul'da 1999 depreminden bu yana yaşanan en büyük paniğe neden oldu ve akıllara daha büyük bir deprem olacak mı sorularını getirdi. Konuyla ilgili dünyanın ünlü deprem tahmincilerinden ve yeni nesil deprem araştırmacılarından biri olan Hollandalı Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu.

"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.

Marmara Denizi'nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.


Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!
Festivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldüFestivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem tahmin istanbul Hoogerbeets

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Festivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldü

Festivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldü

İklim aktivisti Thunberg’dan Trump’a sosyal medyadan mesaj

Trump'a bakışıyla gündem olmuştu! Çarpıcı sözler

Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

Türkiye dahil beş ülke BM'ye şikayet edildi!

Türkiye dahil beş ülke BM'ye şikayet edildi!

Tükenmekte olan ancak fark etmediğimiz 6 önemli şey

Tükenmekte olan ancak fark etmediğimiz 6 önemli şey

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.