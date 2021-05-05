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  4. Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu hayatını kaybetti

Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu hayatını kaybetti

05.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ünlü edebiyatçılarından Emine Işınsu, hayatını kaybetti. Işunsu'nun vefat haberini eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim" açıklamasıyla duyurdu.

Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu hayatını kaybetti

Ünlü Edebiyatçı, Emine Işınsu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. İskender Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, bir dönem Töre dergisini çıkarmış dönemin gençliği üzerinde önemli etkisi olmuştu.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna’nın kızı olarak 17 Mayıs 1938 yılında Kars'ta dünyaya gelen Işınsu'nun edebi kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmış, Işınsu'nun, "Bir Yürek Satıldı oyunu, Küçük Dünya romanı dizi olarak çekilmiş ve TRT'de yayınlanmıştı.

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