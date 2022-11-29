Ünlü eş anlamlısı nedir? Ünlünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ünlü kelimesi Türkçe bir kelime olduğundan dolayı uzun yıllardır dilimizde kullanılır. Türkçe "ün" kelimesine eklenen "+lX" ekiyle türetilmiştir. İki farklı anlamı bulunan ünlü kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şekilde açıklanmıştır:

Herkes tarafından bilinen ve tanınan

Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses (a, e, ı, i, o, ö, u, ü)

Ünlü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İki farklı anlama sahip olan ünlü kelimesi hem günlük yaşamda hem de özellikle dil bilgisi konularında sık bir şekilde kullanılır. Televizyonlarda sıklıkla duyulan kelimelerden olan ünlünün eş anlamlısı da cümle içinde ünlü yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerin özelliklerinden biri de bir kelimenin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını bozmamaları ve değiştirmemeleridir. Dilimizde hemen her kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı da vardır.

Ünlü sözcüğü her iki anlamda da kullanılsa da günlük yaşamda tanınmış kişi anlamında kullanıldığı alan daha fazladır. Ünlü kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de gene itibarıyla bu anlamda kullanılsa da ünlünün her iki anlamı için eş anlamlısı mevcuttur. Ünlü eş anlamlısı kelimeler:

Adlı

Adlı sanlı

Angın

Anlı şanlı

Flaş

Meşhur

Namdar

Namlı

Sanlı

Şanlı

Sesli

Sesli harf

Şöhretli

Tanınmış

Vokal

Ünlünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede yer alan pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bu kelimelerden bazılarının eş anlamlısı birden fazla olarak bulunur. Ünlü kelimesi de eş anlamı birden fazla olan kelimelerden biridir. Ünlü kelimesi yerine en çok kullanılan kelimelerden biri meşhur sözcüğüdür. Meşhur sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş kelimelerden biridir. Ancak bunun yanı sıra ünlünün eş anlamlıları hem dil bilgisi anlamında kullanılabilen kelimelerden de oluşur. Eş anlamlı kelimeler ile ilgili örnek cümleler konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olur. Ünlünün eş anlamlıları ile örnek cümleler: