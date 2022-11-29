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Ünlü eş anlamlısı nedir? Ünlünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.11.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, bir diğer adıyla anlamdaş kelimeler yazılışları farklı olmasına rağmen anlam olarak aralarında birlik olan kelimelerdir. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Türkçe kelimelerden biri olan ünlü kelimesinin de eş anlamlısı bulunur. Ünlü kelimesi, ün sözcüğünden türeyen bir kelimedir. Herkes tarafından bilinen ve tanınan kişiler için kullanılan ünlü aynı zamanda dil bilgisinde sesli harfler için kullanılır. Peki, ünlünün eş anlamlısı nedir?

Ünlü eş anlamlısı nedir? Ünlünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ünlü kelimesi Türkçe bir kelime olduğundan dolayı uzun yıllardır dilimizde kullanılır. Türkçe "ün" kelimesine eklenen "+lX" ekiyle türetilmiştir. İki farklı anlamı bulunan ünlü kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şekilde açıklanmıştır:

  • Herkes tarafından bilinen ve tanınan
  • Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses (a, e, ı, i, o, ö, u, ü)
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Ünlü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İki farklı anlama sahip olan ünlü kelimesi hem günlük yaşamda hem de özellikle dil bilgisi konularında sık bir şekilde kullanılır. Televizyonlarda sıklıkla duyulan kelimelerden olan ünlünün eş anlamlısı da cümle içinde ünlü yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerin özelliklerinden biri de bir kelimenin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını bozmamaları ve değiştirmemeleridir. Dilimizde hemen her kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı da vardır.

Ünlü sözcüğü her iki anlamda da kullanılsa da günlük yaşamda tanınmış kişi anlamında kullanıldığı alan daha fazladır. Ünlü kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de gene itibarıyla bu anlamda kullanılsa da ünlünün her iki anlamı için eş anlamlısı mevcuttur. Ünlü eş anlamlısı kelimeler:

  • Adlı
  • Adlı sanlı
  • Angın
  • Anlı şanlı
  • Flaş
  • Meşhur
  • Namdar
  • Namlı
  • Sanlı
  • Şanlı
  • Sesli
  • Sesli harf
  • Şöhretli
  • Tanınmış
  • Vokal
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Ünlünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede yer alan pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bu kelimelerden bazılarının eş anlamlısı birden fazla olarak bulunur. Ünlü kelimesi de eş anlamı birden fazla olan kelimelerden biridir. Ünlü kelimesi yerine en çok kullanılan kelimelerden biri meşhur sözcüğüdür. Meşhur sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş kelimelerden biridir. Ancak bunun yanı sıra ünlünün eş anlamlıları hem dil bilgisi anlamında kullanılabilen kelimelerden de oluşur. Eş anlamlı kelimeler ile ilgili örnek cümleler konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olur. Ünlünün eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • İnsanlar meşhur olabilmek için adeta bir yarış hâline girdiler.
  • Kendisi adını yurt dışında duyurmak isteyip şöhretli biri olmak istiyor.
  • Bana sevdiğin şairin en tanınmış şiirini önerir misin?
  • Vokal sesleri çıkarma konusunda bir sıkıntı yaşıyordu.
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