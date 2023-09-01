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Ünlü fenomen Rachel Araz’ın lüks evini görenler hayran kaldı! Çalışanlarına ödediği para dudak uçuklattı

01.09.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Rachel Araz tarzı ve gündelik yaşamıyla çok konuşulan isimlerden biri. Instagram hesabında yayınlandığı pozlarla beğeni toplayan Araz’ın evini görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin çalışanlarına ödediği para ise dudak uçuklattı.

İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan fenomen Rachel Araz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomenin evi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Rachel Araz son pozunda evinden paylaşım yaptı.

rachel-araz-lüks-evi

"Görümcem spontane kahveye gelecekmiş" notuyla paylaşım yapan Araz'ın lüks evi dikkat çekti.

rachel-arazın-evi-hayran-bıraktı

Araz'ın paylaşımına takipçileri "Ev değil şato", "Rachel'in tatil köyü" yorumlarında bulundu.

rachel arazın evi hayran bıraktı

Evinde 2 aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlik ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi bir de bakıcısı bulunan Araz'ın 2. Sayfa'nın haberine göre; evde toplam 10 çalışanı bulunuyor.

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İddialara göre Rachel Araz sadece çocuklarının bakıcısına 4 bin sterlin ödüyor.

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Fenomen isim ayrıca Mykonos'taki evi ile ilgilenen bir çalışana da 1500 Euro maaş veriyor.

rachel-araz

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