Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, 62 bin sosyal medya takipçisiyle tatil pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Babasının popülerliği sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Hollie, kırmızı bikinisini spor bir ceket ve siyah güneş gözlükleriyle tamamladığı bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları Hollie’nin paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Gönderisine Hollie esprili bir dille, “Pazar kıyafetleri” notunu ekledi. Fenomen ismin fotoğrafını gören takipçileri, Hollie’nin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



