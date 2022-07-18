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Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

18.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Alan Shearer'ın kızı Hollie, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzisyen olan Hollie, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Son olarak kırmızı bikinisiyle bir fotoğrafını paylaşan Hollie takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, 62 bin sosyal medya takipçisiyle tatil pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Babasının popülerliği sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Hollie, kırmızı bikinisini spor bir ceket ve siyah güneş gözlükleriyle tamamladığı bir pozunu paylaştı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

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Sosyal medya kullanıcıları Hollie’nin paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Gönderisine Hollie esprili bir dille, “Pazar kıyafetleri” notunu ekledi. Fenomen ismin fotoğrafını gören takipçileri, Hollie’nin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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