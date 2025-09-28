Ünlü futbolcuya zamanda yolculuk yaptırdılar! Yaşadıklarını tek tek anlattı: "Olanlar inanılmazdı"

Eski Arsenal ve Everton futbolcusu Anders Limpar, 1997 yılında İsveç'te katıldığı bir televizyon programında iki gün süren inanılmaz bir şakanın kurbanı oldu. İsveç televizyonu tarafından hazırlanan Blåsningen adlı program, Limpar’a tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaman yolculuğu yaptığını inandırmayı başardı.

KORKUNÇ ŞAKA

Yaklaşık 100 maçta Arsenal forması giyen ve hem Birinci Lig hem de Premier Lig şampiyonlukları yaşayan İsveçli orta saha oyuncusu, sıradan bir uçuş sanarak bindiği uçakta kendisini bir anda bilimsel bir şakanın parçası olarak buldu.

Program ekibi şaka için olağanüstü hazırlık yaptı. Gerçek bir havalimanı kiralandı, savaş uçağı pilotları ve bilim insanı kılığına girmiş profesyonel oyuncular görevlendirildi. Sözde bilim insanları, Limpar’ı zaman yolculuğu konusunda büyük bir atılım gerçekleştirildiğine inandırdı.

UÇAKLA YAPILAN HAREKETLER DE ŞAKAYA DERİNLİK KATTI

Uçuş sırasında iki sözde bilim insanının zaman yolculuğu üzerine yaptığı konuşmalar ve uçağın dalışlar yaparak farklı manevralar sergilemesi, deneyimi daha da inandırıcı hale getirdi.

“Şimdi geriye dönüp baktığımda gülebiliyorum ama o an gerçekten çok korkmuştum. Uçuş esnasında olanlar inanılmazdı. Uçak sağa sola savruluyor, yukarı çıkıyor, dalış yapıyordu. Gerçekten çok ürkütücüydü,” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.