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Ünlü gazeteci Ali Kırca'ya hırsızlık şoku

13.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Ünlü gazeteci Ali Kırca'ya hırsızlık şoku

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı. Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.

Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.

DHA

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