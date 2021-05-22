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Ünlü gazinolarla assolistti! Cami bahçesinde aşırı alkolden bilinci kapalı halde bulundu

22.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir zamanların assolisti Reyhan S. bir cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu.

Ünlü gazinolarla assolistti! Cami bahçesinde aşırı alkolden bilinci kapalı halde bulundu

Bursa Altıparmak Caddesi üzerinde Şehabettin Paşa Cami bahçesinde yoldan geçen vatandaşlar gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti.

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Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede sevilen ve tanınan bir zamanlar Bursa’nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp assolistlik yapan Reyhan S. (68) olduğu tespit etti.

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Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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