MAGAZİN

Ünlü isim paylaştı: 28 yıl önce...

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur bugün evlilik yıl dönümlerini kutluyor. Ünlü isim bu özel anlarının fotoğrafını takipçileriyle de paylaştı

Ünlü isim paylaştı: 28 yıl önce...

Usta oyuncu Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 28 yılı geride bıraktı.

Behzat Uygur, yıldönümünü nikahta çekilen fotoğrafla kutladı.

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Uygur altına şu notu düştü: "28 Haziran 1990'

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Anahtar Kelimeler:
Behzat Uygu Çiğdem Uygur

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah ayırmasın. bu zamanda 28 yıl... maşallah...
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