Ünlü isim paylaştı: 28 yıl önce...

Usta oyuncu Behzat Uygur ve e\u015fi \u00c7i\u011fdem Uygur evliliklerinde 28 y\u0131l\u0131 geride b\u0131rakt\u0131.\nBehzat Uygur, y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc nikahta \u00e7ekilen foto\u011frafla kutlad\u0131. \n\nUygur alt\u0131na \u015fu notu d\u00fc\u015ft\u00fc: "28 Haziran 1990'\nPARTNERD\u00fcnya diken \u00fcst\u00fcnde! Yeniden harekete ge\u00e7ti\u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci'nin sa\u00e7lar\u0131na aklar d\u00fc\u015ft\u00fc\u2018Kuzey\u2019in o\u011flu\u2019 i\u00e7in verilen hukuk m\u00fccadelesinde kazanan...
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