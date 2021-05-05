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Ünlü isimler '20'li yaşlar challenge' akımına katıldı! İşte tanınmış isimlerin gençlik halleri...

05.05.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına pek çok tanınmış kişi ve ünlü isimler dahil oldu. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınan isimleri Twitter ve Instagram hesaplarından gençlik zamanlarına ait fotoğrafları paylaştı.

İşte '20'li yaşlar challenge' akımı için paylaşılan o fotoğraflar...

ÜNLÜ İSİMLER GENÇLİK FOTOĞRAFLARIYLA ŞAŞIRTTI!

URAZ KAYGILAROĞLU

URAZ KAYGILAROĞLU
Uraz Kaygılaroğlu 20 yaş challenge akımına bu fotoğraflar katılıp altına "her şey mümkün, pes etme???? #20liyaşlarchallenge" notunu düştü.

MEHMET GÜNSUR

MEHMET GÜNSUR
Mehmet Günsur 1997 yılında 22 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı.

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
Demet Akalın 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak "20 yaş. Pek bi fark yok şuanda ama. #20yaschallenge" notunu düştü.

UĞURKAN EREZ

UĞURKAN EREZ
Ve yaş 20 ve de üniversite yıllarından... "Ben de 'eksik kalmayayım" dedim. Sağlıklı, sevgi dolu bir güne arkadaşlarım...

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Net değil ama bunu bulabildim...

MURAT BOZ

MURAT BOZ
'Nur yüzlüm' adlı çalışmamız #20liyaşlar

NİHAL YALÇIN

NİHAL YALÇIN
Bu tam 20... Okul için fotoğraf çektirmişim.

METİN UCA

METİN UCA
#20liyaşlarchallenge

BURHAN ŞEŞEN

BURHAN ŞEŞEN
Ama siz de çok kaşındınız... Buyrun 27. yaşım..

SUNA YILDIZOĞLU

SUNA YILDIZOĞLU
#20liyaşlarchallenge

RIZA KOCAOĞLU

RIZA KOCAOĞLU
Buyrun o zaman #20liyaşlarchallenge

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
#20liyaşlarchallenge

SONER ARICA

SONER ARICA
20'ye 2 kala olmaz mı? #20liyaşlarchallenge

CEM YILMAZ

CEM YILMAZ
Ne gerekiyorsa... #20liyaşlarchallenge

BERNA LAÇİN

BERNA LAÇİN
#20liyaşlarchallenge mı dedi biri? Hatta tam 20 yaş olsun madem.

BERNA LAÇİN

BERNA LAÇİN
Dur dur... Twitter, Instagram kıvamı bulmuşken bir tane daha patlatayım...

VEDAT MİLOR

VEDAT MİLOR
Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar...

CEYLAN ERTEM

CEYLAN ERTEM
#20liyaşlarchallenge

ATA DEMİRER

ATA DEMİRER
Assos 1995... Gece müzisyen, gündüz balıkçı #20liyaşlarchallenge

BURCU GÜNEŞ

BURCU GÜNEŞ
İlk fotoğraf çekimle ben de geldim.

HASİBE EREN

HASİBE EREN
Ee Allah affetsin bir tipmişim yaa... 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz. Pes... #20liyaşlarchallenge

NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN
Konservatuvar öğrencisiyim. Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum. Sonra seçimimi tiyatro oyunculuğundan yana kullandım.

YAVUZ SEÇKİN

YAVUZ SEÇKİN
20,5.. Askerlik izni...

ERDEM YENER

ERDEM YENER
20'li yaşlar…

CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN
Hey gidi...

BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR
O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...

ZAFER ALGÖZ

ZAFER ALGÖZ
Ben (22),Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

HALUK LEVENT

HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

NÜKHET DURU

NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...

HAYKO CEPKİN

HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Demet Akalın Haluk Levent Hayko Cepkin
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