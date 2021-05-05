Ünlü isimler '20'li yaşlar challenge' akımına katıldı! İşte tanınmış isimlerin gençlik halleri...

İşte '20'li yaşlar challenge' akımı için paylaşılan o fotoğraflar...
ÜNLÜ İSİMLER GENÇLİK FOTOĞRAFLARIYLA ŞAŞIRTTI!
URAZ KAYGILAROĞLU
Uraz Kaygılaroğlu 20 yaş challenge akımına bu fotoğraflar katılıp altına "her şey mümkün, pes etme???? #20liyaşlarchallenge" notunu düştü.
MEHMET GÜNSUR
Mehmet Günsur 1997 yılında 22 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı.
DEMET AKALIN
Demet Akalın 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak "20 yaş. Pek bi fark yok şuanda ama. #20yaschallenge" notunu düştü.
UĞURKAN EREZ
Ve yaş 20 ve de üniversite yıllarından... "Ben de 'eksik kalmayayım" dedim. Sağlıklı, sevgi dolu bir güne arkadaşlarım...
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Net değil ama bunu bulabildim...
MURAT BOZ
'Nur yüzlüm' adlı çalışmamız #20liyaşlar
NİHAL YALÇIN
Bu tam 20... Okul için fotoğraf çektirmişim.
METİN UCA
#20liyaşlarchallenge
BURHAN ŞEŞEN
Ama siz de çok kaşındınız... Buyrun 27. yaşım..
SUNA YILDIZOĞLU
#20liyaşlarchallenge
RIZA KOCAOĞLU
Buyrun o zaman #20liyaşlarchallenge
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
#20liyaşlarchallenge
SONER ARICA
20'ye 2 kala olmaz mı? #20liyaşlarchallenge
CEM YILMAZ
Ne gerekiyorsa... #20liyaşlarchallenge
BERNA LAÇİN
#20liyaşlarchallenge mı dedi biri? Hatta tam 20 yaş olsun madem.
BERNA LAÇİN
Dur dur... Twitter, Instagram kıvamı bulmuşken bir tane daha patlatayım...
VEDAT MİLOR
Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar...
CEYLAN ERTEM
#20liyaşlarchallenge
ATA DEMİRER
Assos 1995... Gece müzisyen, gündüz balıkçı #20liyaşlarchallenge
BURCU GÜNEŞ
İlk fotoğraf çekimle ben de geldim.
HASİBE EREN
Ee Allah affetsin bir tipmişim yaa... 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz. Pes... #20liyaşlarchallenge
NİLGÜN BELGÜN
Konservatuvar öğrencisiyim. Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum. Sonra seçimimi tiyatro oyunculuğundan yana kullandım.
YAVUZ SEÇKİN
20,5.. Askerlik izni...
ERDEM YENER
20'li yaşlar…
CELİL NALÇAKAN
Hey gidi...
BEHZAT UYGUR
O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...
ZAFER ALGÖZ
Ben (22),Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...
HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!
NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...
HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...
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