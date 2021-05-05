Ünlü isimler '20'li yaşlar challenge' akımına katıldı! İşte tanınmış isimlerin gençlik halleri...

İşte '20'li yaşlar challenge' akımı için paylaşılan o fotoğraflar...

ÜNLÜ İSİMLER GENÇLİK FOTOĞRAFLARIYLA ŞAŞIRTTI!

URAZ KAYGILAROĞLU Uraz Kaygılaroğlu 20 yaş challenge akımına bu fotoğraflar katılıp altına "her şey mümkün, pes etme???? #20liyaşlarchallenge" notunu düştü.

MEHMET GÜNSUR Mehmet Günsur 1997 yılında 22 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı.

DEMET AKALIN Demet Akalın 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak "20 yaş. Pek bi fark yok şuanda ama. #20yaschallenge" notunu düştü.

UĞURKAN EREZ Ve yaş 20 ve de üniversite yıllarından... "Ben de 'eksik kalmayayım" dedim. Sağlıklı, sevgi dolu bir güne arkadaşlarım...

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU Net değil ama bunu bulabildim...

MURAT BOZ 'Nur yüzlüm' adlı çalışmamız #20liyaşlar

NİHAL YALÇIN Bu tam 20... Okul için fotoğraf çektirmişim.

METİN UCA #20liyaşlarchallenge

BURHAN ŞEŞEN Ama siz de çok kaşındınız... Buyrun 27. yaşım..

SUNA YILDIZOĞLU #20liyaşlarchallenge

RIZA KOCAOĞLU Buyrun o zaman #20liyaşlarchallenge

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN #20liyaşlarchallenge

SONER ARICA 20'ye 2 kala olmaz mı? #20liyaşlarchallenge

CEM YILMAZ Ne gerekiyorsa... #20liyaşlarchallenge

BERNA LAÇİN #20liyaşlarchallenge mı dedi biri? Hatta tam 20 yaş olsun madem.

BERNA LAÇİN Dur dur... Twitter, Instagram kıvamı bulmuşken bir tane daha patlatayım...

VEDAT MİLOR Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar...

CEYLAN ERTEM #20liyaşlarchallenge

ATA DEMİRER Assos 1995... Gece müzisyen, gündüz balıkçı #20liyaşlarchallenge

BURCU GÜNEŞ İlk fotoğraf çekimle ben de geldim.

HASİBE EREN Ee Allah affetsin bir tipmişim yaa... 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz. Pes... #20liyaşlarchallenge

NİLGÜN BELGÜN Konservatuvar öğrencisiyim. Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum. Sonra seçimimi tiyatro oyunculuğundan yana kullandım.

YAVUZ SEÇKİN 20,5.. Askerlik izni...

ERDEM YENER 20'li yaşlar…

CELİL NALÇAKAN Hey gidi...

BEHZAT UYGUR O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...

ZAFER ALGÖZ Ben (22),Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

HALUK LEVENT Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

NÜKHET DURU 20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...