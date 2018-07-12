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Ünlü isimler Barselona'da Beyonce konserinde buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

Seda Bakan, Ziynet Sali, Hande Erçel ile Murat Dalkılıç İspanya'da gerçekleşen Beyonce konserine katıldı

Ünlü isimler Barselona'da Beyonce konserinde buluştu

Barcelona'da tatillerine devam eden Seda Bakan, Ziynet Sali, Hande Erçel ile Murat Dalkılıç İspanya'da gerçekleşen Beyonce konserine katıldı.

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Son olarak Arifv216'da rol alan 32 yaşındaki Seda Bakan bir arkadaşıyla konsere gitti.

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Ziynet Sali ile Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti konser öncesi Barcelona sokaklarında buluşarak fotoğraf çekildi.
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Estadi Olimpic de Montjuic stadyumda gerçekleşen konserden kareleri ünlü isimler sosyal medyadan da yayınladı.

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Öte yandan giydiği taş işlemeli süper mini şortla dikkat Beyonce, eşi Jay-Z ile Avrupa turnesine devam edecek.

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