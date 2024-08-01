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  4. Ünlü ismin düğününde büyük talihsizlik! Yolda kaldılar

Ünlü ismin düğününde büyük talihsizlik! Yolda kaldılar

01.08.2024 16:45
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
01.08.2024 16:45
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Geçtiğimiz günlerde Hollandalı Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu, düğüne giderken talihsizlik yaşadı. Düğün yolunda ilerledikleri esnada aniden gelin aracında arıza çıktı. Yolda kalan talihsiz çift neşelerini kaybetmeden sorunun çözülmesini bekledi.

Türk asıllı olan ve Türkiye’de şarkılarıyla birçok kişiye hitap eden Karsu resmi nikahla dünyaevine girmişti. Hollandalı Mike Schrama ile evlenen Karsu düğünde yaşadığı talihsiz anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Geleneklere göre düğün törenini gerçekleştiren sanatçı, davul zurna ile baba evinden çıktı.

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GELİN ARACI ARIZA YAPTI

Gelin aracı olarak klasik bir araç seçen eşi ve Karsu düğün mekanına giderken talihsiz bir olay yaşadı. Klasik aracın yolda bozulduğu anları paylaşan Karsu’nun, o anları gülümseyerek karşıladı. Neşelerinden hiçbir şey kaybetmeyen ikili aracın tamir edilmesiyle düğün mekanına doğru yola devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Karsu düğün
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