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Ünlü ismin hayatını anlatan Feel Good 2. sezonla yoluna devam edecek

07.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Ünlü ismin hayatını anlatan Feel Good 2. sezonla yoluna devam edecek

Netflix, ünlü komedyen Mae Martin’in hayatından esinlenerek yazdığı Feel Good adlı dizinin ikinci sezonuna onay verdi.

Stand-up komedyeni Mae Martin'in kendi hayatından esinlendiği dokunaklı ve muzip dizi Feel Good’un devamı gelecek! Netflix, Feel Good 2. sezon için resmen onay verdi.

18 Mart 2020'de altı bölümlük ilk sezonuyla ekranlara gelen ve eleştirmenlerden olumlu notlar toplayan romantik drama Feel Good için Netflix'ten devam kararı çıktı ve diziye 2. sezon onayı verildi.

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FEEL GOOD 2. SEZON DETAYLARI

Mae Martin, Charlotte Ritchie ve Lisa Kudrow'un rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri Londra'da gerçekleştiriliyor.

2021 yılı içinde ekranlara gelecek yeni sezonun yeni yüzleri ise Jordan Stephens, John Ross Bowie, Eve ve Eleanor Matsuura olacak.Philip Burgers ve Adrian Lukis oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler.

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İkinci sezon hikayesinde Mae geçmişi ile hesaplaşmaya çalışırken George ile arasındaki karmaşık aşk hikayesi devam edecek.

Mae Martin'in hem ayık kalmanın zorluklarıyla uğraşıp hem de eskiden heteroseksüel olan kız arkadaşıyla tutku dolu, yeni bir ilişkide yol almasına tanıklık ettiğimiz dizinin yeni sezon onayı hakkında açıklamalarda bulunan Martin "Feel Good evrenine geri dönebileceğim ve Mae ile George'un aşk hikayesini her zaman planladığımız dramatik sonuca kadar ilerletebileceğim için çok heyecanlıyım. Bu hikayeye gerçekten derinden bağlıyım; Objective Fiction'daki harika ekip ve neşe dolu oyuncu kadrosumuzla birlikte çalışmaya geri döneceğim için çok minnettarım. Teşekkürler Netflix" ifadelerini kullandı.

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