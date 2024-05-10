Ünlü ismin hediyesi sahte çıktı... Cenk Eren gerçeği tesadüfen öğrendi

Yüz gerdirme ameliyatı olan ve son haliyle gündemden düşmeyen Cenk Eren bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin sahne çıktığını dile getirdi.

GERÇEĞİ TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Doğum gününde kendisine hediye alamadığını belirten arkadaşının, kolundaki saati çıkarıp kendisine verdiğini belirten şarkıcı, daha sonra şok yaşadı.

Eren, saatin kayışını değiştirmeye gittiğinde saatin sahne olduğunu anladığını söyledi.

"AMAÇ ŞOV YAPMAK MIYDI?"

Cenk Eren, takipçilerine '"Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, Bu sana yakışır arkadaşım" diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?' diye sordu.

"NE GEREK VARDI BUNA?"

Ünlü şarkıcı ismini açıklamadığı dostuna da sitem etti: "Ah be arkadaşım; benim senden hediye beklentim yoktu ki.. Ne gerek vardı bütün bu dağları aşmaya? Gerçeklerin bir huyu varmış ya, 10 sene sonra kayışını değiştireyim dedim çıktı bak ortaya..."

"BENİMLE MEZARA GİDER"

Cenk Eren, kim olduğu merak edilen kişi için "Bir önceki postumda yazdığım olaydaki kişinin ismi benimle mezara gider derdim kimseyi rezil etmek değil o kişinin bilmesi yeterli." dedi.