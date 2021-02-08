Ünlü K-pop grubu Blackpink grubu üyeleri solo çalışmalarına devam ediyor! Blackpink üyelerinin yeni projeleri neler?

31 Ocak gecesi çevrimiçi olarak düzenlenen ‘The Show’ isimli Blackpink konseri tüm dünyanın gündemine yerleşti. 2018 yılında grubun kurucu olan YG Entertainment Blakpink üyelerinin artık solo çalışmaları yapacağını duyurmuştu. İlk adım ise Jennie’den gelmişti. Jennie’nin sonrasında ise Rose ‘Gone’ isimli şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Jennie ve Rose’un ardından gözler diğer üyelerin çalışmalarına çevrildi. YG Entertainment, geçen yılın sonunda grubun en zengin üyesi Lisa'nın solo çıkış yapacağını doğrulamıştı. Henüz kesin nir tarih olmamasıyla beraber Lisa’nın çalışmalarının Blackpink konserlerinde ve Youtube kanalında olması bekleniyor. Grubun bir diğer üyesi Jisoo ise ilk solo çıkışı için biraz daha beklemeyi tercih ediyo. Çünkü ünlü sanatçı Snowdrop yapımında ilk kez başrol oynayacak. Sky Castle'ın arkasındaki ekip tarafından yazılan ve yönetilen Snowdrop, 1980'lerin Seul'unda geçen bir aşk hikayesini anlatacak. Something in the Rain ve One Spring Night yapımlarında boy gösteren Jung Hae-in Jisoo’nun partneri olacak.

ROSE KİMDİR? Gerçek adı Park Chae Young olan Rose, 11 Şubat 1997 yılında Yeni Zelanda’da doğdu. Anne ve babası Koreli olan şarkıcının Park Alice adında bir ablası vardır. Avustralya'da Canterbury Girls Secondary College' de eğitim görmüştür. Kilise korolarında gitar çalmayı öğrenerek şarkı söylemeye ve performans göstermeye başladı. 15 yaşındaki Rose babasının tavsiyesiyle 2012 yılında Avustralya'da düzenlenen YG şeçmelerinde katıldı. 8000 kişi içinden birinci oldu. İki ay içinde sözleşme imzalayarak Güney Kore, Seul'e taşındı. Aynı yıl Rose' ye şarkıcı G-Dragon'un "One of a Kind" adlı mini albümünde olan "Without You" adlı şarkısında yer alma şansı verildi. Blackpink'in bir üyesine olana kadar ismi gizli tutuldu. 8 Ağustos 2016 yılında "Whistle" ve "Boombayah" şarkılarından oluşan "Square One" albümüyle grubun çıkışı gerçekleşti. Kore çılgınlığına hazır mısınız? Kore’nin hayatımıza kattığı 10 popüler K-pop grubu JİSOO KİMDİR? Jisoo 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğdu. Seul Sahne Sanatları Lisesi'nde eğitim gördü. Blackpink’a dahil olmadan önce birçok klipte rol alan Jisoo, 1 Haziran 2016 yılında resmi olarak müzik grubunun bir üyesi olarak tanıtıldı.