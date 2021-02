Ünlü K-pop grubu Blackpink grubu üyeleri solo çalışmalarına devam ediyor! Blackpink üyelerinin yeni projeleri neler?

Grubun bir diğer üyesi Jisoo ise ilk solo çıkışı için biraz daha beklemeyi tercih ediyo. Çünkü ünlü sanatçı Snowdrop yapımında ilk kez başrol oynayacak. Sky Castle'ın arkasındaki ekip tarafından yazılan ve yönetilen Snowdrop, 1980'lerin Seul'unda geçen bir aşk hikayesini anlatacak. Something in the Rain ve One Spring Night yapımlarında boy gösteren Jung Hae-in Jisoo’nun partneri olacak.

ROSE KİMDİR?

Gerçek adı Park Chae Young olan Rose, 11 Şubat 1997 yılında Yeni Zelanda’da doğdu. Anne ve babası Koreli olan şarkıcının Park Alice adında bir ablası vardır. Avustralya'da Canterbury Girls Secondary College' de eğitim görmüştür. Kilise korolarında gitar çalmayı öğrenerek şarkı söylemeye ve performans göstermeye başladı. 15 yaşındaki Rose babasının tavsiyesiyle 2012 yılında Avustralya'da düzenlenen YG şeçmelerinde katıldı. 8000 kişi içinden birinci oldu. İki ay içinde sözleşme imzalayarak Güney Kore, Seul'e taşındı. Aynı yıl Rose' ye şarkıcı G-Dragon'un "One of a Kind" adlı mini albümünde olan "Without You" adlı şarkısında yer alma şansı verildi. Blackpink'in bir üyesine olana kadar ismi gizli tutuldu. 8 Ağustos 2016 yılında "Whistle" ve "Boombayah" şarkılarından oluşan "Square One" albümüyle grubun çıkışı gerçekleşti.

JİSOO KİMDİR?

Jisoo 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğdu. Seul Sahne Sanatları Lisesi'nde eğitim gördü. Blackpink’a dahil olmadan önce birçok klipte rol alan Jisoo, 1 Haziran 2016 yılında resmi olarak müzik grubunun bir üyesi olarak tanıtıldı.