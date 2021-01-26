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Kore çılgınlığına hazır mısınız? Kore’nin hayatımıza kattığı 10 popüler K-pop grubu

Seray Üstün Seray Üstün 26.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Kore çılgınlığına hazır mısınız? Kore’nin hayatımıza kattığı 10 popüler K-pop grubu

Madonna, Rihanna, Michael Jackson… Hepsi de senelerdir pop müzik denince aklımıza gelen ilk isimlerdir ancak pop müzik artık bu isimler yerine K-pop türünde müzik yapan BTS, Girls Generation, 2NE1 gibi gruplarla anılır oldu. Işıltılı sahne hayatlarından intihar vakalarına kadar pek çok şekilde medyaya yansıyan K-pop gruplarını sizler için derledik.

İlk olarak K-pop’un kelime anlamından başlayalım. K-pop; pop, rap, R&B, punk, rock, soul gibi pek çok müzik türünü tek çatıda uyum içinde toplamayı başarıyor. Terimin başındaki k harfi ise Kore’den geliyor. K-pop kimileri için bir müzik türü olmaktan ziyade dansla harmanladığı için müzikal bir şölen sunuyor. İsmi Kore popu olsa da bu tür müzikleri dünyada Japonya, Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra Avustralya gibi ülkelerde de yakından takip ediliyor. Bütün dünyanın K-pop ile tanışması 2012’de PSY’nin Gangnam Style şarkısıyla oldu. İşte karşınızda dünyanın en popüler K-pop grupları...

BLACKPINK

BLACKPINK

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose. Grup 8 Ağustos 2016 tarihinde "Boombayah" ve "Whistle" isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albüm ile çıkışını yapmıştır. Coachella festivaline katılan ilk kadın K-Pop grubudur. Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapan ilk K-pop grubudur.

SEVENTEEN

STEVENTEEN

Seventeen veya SVT, Pledis Entertainment tarafından 2015 yılında kurulan Güney Koreli gruptur. Vokal, performans ve hiphop grubu şeklinde üç alt grubu olan Seventeen, 13 üyeden oluşuyor. “17 Carat” adlı albümleriyle ilk çıkışlarını yapan grup, bu zamana kadar 45 tane ödül aldı.

BING BANG

BING BANG

2011’de MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Sanatçı ödülünü kazanan Big Bang, “Sunset Glow”, “Last Farewell” “Tonight” gibi pek çok hit şarkıya imza attı. YG Entertainment tarafından 2000’de kurulan grup, bir süre kariyerlerine solo devam etse de 2013’te tekrar bir araya geldi. Big Bang grup üyeleri arasında ise T.O.P, Taeyang, G-Dragon, Daesung ve Seungri yerini aldı.

GIRLS GENERATION

GIRLS GENERATION

S.M. Entertainment tarafından 2007’de kurulan K-pop kız grubudur. Dünya çapında en çok tanınan K-pop grupları arasında yer alan Girls Generation’ın Korece kısaltması SNSD’dir. Grup, 2009’da “Gee” adlı şarkılarıyla Güney Kore’de son 10 yılın en ünlü şarkısına imza attı. 2012’de 30 milyon dijital tekli ile 4,4 milyon albüm satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya elde etti. Aynı yıl grubun bir alt grubu “Girls’ Generation-TTS” adıyla kuruldu.

Girls Generation grup üyeleri arasında ise Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun ve Jessica sayılır.

SUPER JUNIOR

SUPER JUNIOR

Super Junior, 2005’te SM Entertainment’ın yapımcısı Lee Soo Man tarafından kurulan bir K-pop erkek grubudur. 2009’da “Sorry Sorry” adlı albümleri ve şarkıları ile uluslararası arenada tanınmaya başlayan grup, MTV Asya Ödülleri’nden “Kore’nin Favori Artist Ödülü“nü aldı. Grup, bu zamana kadar altı kez “Super Show” adı altında turlar düzenledi. Ayrıca tüm dünyada 100 konser veren ilk Koreli grup olmayı başardı.

Super Junior grubu Leeteuk, Heechul, Yesung, Sungmin, Kyuhyun, Kangin, Shindong, Siwon, Donghae ve Eunhyuk’dan oluşuyor. Grupta daha önce Hankyung ve Kim Kibum adlı iki üye de yer alıyordu. Ancak Hankyung SM Entertainment ile imzalayacağı kontratın hukuksuz ve acımasız olduğunu iddia ederek gruptan ayrıldı ve şirkete dava açtı. Kim Kibum ise oyunculuğa yönelmek istediği için gruptan ayrıldı.

2NE1

2NE1

Adı “To anyone” veya “Twenty one” olarak bilinen 2NE1, YG Entertainment tarafından kurulan bir kız K-pop grubudur. Grup popülerliğini 2009 yılında Bing Bang ile seslendirdikleri “Lollipop” şarkıyla yakaladı. Sonrasında ise müzik dünyasında başarılı işlere imza atan 2NE1 grubu, 2017’de yayımladığı “Goodbye” şarkısıyla kariyerini noktaladığını açıkladı. 2NE1 grup üyeleri arasında CL, Sandara, Minzy ve Bom yerini aldı.

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ITZY

ITZY

JYP Entertainment tarafından kurulan bir diğer k-pop kız grubu ise Itzy’ın fanlarına ise Midzy adı veriliyor. Grup, tüm bu saydıklarımıza göre çok daha yeni bir tarihte, 12 Şubat 2019’da kuruldu. Çıkışını ise “It’z Different” albümüyle yaptı. Itzy üyeleri arasında ise Yeji, Lia, Ryujin, Yuna ve Chaeryeong sayıldı.

BTS

BTS

Big Hit Entertainment tarafından 2013’te kurulan BTS, K-pop grupları arasında en bilinenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Her şarkısıyla dünya üzerinde pek çok ülkenin müzik listesine girmeyi başaran BTS, en fazla satan K-pop albümü sahibi olarak tanındı. Aldığı 51 ödülle adından söz ettiren BTS, kısa süre içinde büyük başarılara imza attı. Güney Kore parlementosunun verdiği karara göre, BTS üyeleri 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulacak.

EVERGLOW

EVERGLOW

K-pop grupları arasında yeni çıkanlardan bir olan Everglow son dönemlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yuehua Entertainment tarafından kurulan grup, çıkışını “Arrival of Everglow” adlı albümüyle yaptı. Bir yıl içinde pek çok şarkı çıkartan grup çeşitli müzik ödüllerinde aday gösterildi. Grup; E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha ve Yiren olmak üzere altı kişiden oluşuyor.

SUPER M

SUPER M

Capitol Music Group ve SM Entertainment tarafından 2019’da kurulan erkek K-pop grubu Super M, ilk çıkışını grubun adını verdikleri bir mini albümle yaptı. Albüm kısa süre içinde Billboard 200 listesinde ilk sıraya ulaşmayı başardı. İlk albümlerinde ABD albüm listesinde zirveye çıkan ilk Asyalı sanatçı olma özelliğini taşıyan grubun üyeleri arasında Baekhyun, Taemin, Kai, Taeyong, Ten, Lucas ve Mark yerini aldı.

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