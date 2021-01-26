Kore çılgınlığına hazır mısınız? Kore’nin hayatımıza kattığı 10 popüler K-pop grubu

İlk olarak K-pop’un kelime anlamından başlayalım. K-pop; pop, rap, R&B, punk, rock, soul gibi pek çok müzik türünü tek çatıda uyum içinde toplamayı başarıyor. Terimin başındaki k harfi ise Kore’den geliyor. K-pop kimileri için bir müzik türü olmaktan ziyade dansla harmanladığı için müzikal bir şölen sunuyor. İsmi Kore popu olsa da bu tür müzikleri dünyada Japonya, Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra Avustralya gibi ülkelerde de yakından takip ediliyor. Bütün dünyanın K-pop ile tanışması 2012’de PSY’nin Gangnam Style şarkısıyla oldu. İşte karşınızda dünyanın en popüler K-pop grupları... BLACKPINK 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose. Grup 8 Ağustos 2016 tarihinde "Boombayah" ve "Whistle" isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albüm ile çıkışını yapmıştır. Coachella festivaline katılan ilk kadın K-Pop grubudur. Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapan ilk K-pop grubudur.

SEVENTEEN Seventeen veya SVT, Pledis Entertainment tarafından 2015 yılında kurulan Güney Koreli gruptur. Vokal, performans ve hiphop grubu şeklinde üç alt grubu olan Seventeen, 13 üyeden oluşuyor. “17 Carat” adlı albümleriyle ilk çıkışlarını yapan grup, bu zamana kadar 45 tane ödül aldı. BING BANG 2011’de MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Sanatçı ödülünü kazanan Big Bang, “Sunset Glow”, “Last Farewell” “Tonight” gibi pek çok hit şarkıya imza attı. YG Entertainment tarafından 2000’de kurulan grup, bir süre kariyerlerine solo devam etse de 2013’te tekrar bir araya geldi. Big Bang grup üyeleri arasında ise T.O.P, Taeyang, G-Dragon, Daesung ve Seungri yerini aldı. GIRLS GENERATION S.M. Entertainment tarafından 2007’de kurulan K-pop kız grubudur. Dünya çapında en çok tanınan K-pop grupları arasında yer alan Girls Generation’ın Korece kısaltması SNSD’dir. Grup, 2009’da “Gee” adlı şarkılarıyla Güney Kore’de son 10 yılın en ünlü şarkısına imza attı. 2012’de 30 milyon dijital tekli ile 4,4 milyon albüm satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya elde etti. Aynı yıl grubun bir alt grubu “Girls’ Generation-TTS” adıyla kuruldu.

Girls Generation grup üyeleri arasında ise Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun ve Jessica sayılır. SUPER JUNIOR Super Junior, 2005’te SM Entertainment’ın yapımcısı Lee Soo Man tarafından kurulan bir K-pop erkek grubudur. 2009’da “Sorry Sorry” adlı albümleri ve şarkıları ile uluslararası arenada tanınmaya başlayan grup, MTV Asya Ödülleri’nden “Kore’nin Favori Artist Ödülü“nü aldı. Grup, bu zamana kadar altı kez “Super Show” adı altında turlar düzenledi. Ayrıca tüm dünyada 100 konser veren ilk Koreli grup olmayı başardı. Super Junior grubu Leeteuk, Heechul, Yesung, Sungmin, Kyuhyun, Kangin, Shindong, Siwon, Donghae ve Eunhyuk’dan oluşuyor. Grupta daha önce Hankyung ve Kim Kibum adlı iki üye de yer alıyordu. Ancak Hankyung SM Entertainment ile imzalayacağı kontratın hukuksuz ve acımasız olduğunu iddia ederek gruptan ayrıldı ve şirkete dava açtı. Kim Kibum ise oyunculuğa yönelmek istediği için gruptan ayrıldı. 2NE1 Adı “To anyone” veya “Twenty one” olarak bilinen 2NE1, YG Entertainment tarafından kurulan bir kız K-pop grubudur. Grup popülerliğini 2009 yılında Bing Bang ile seslendirdikleri “Lollipop” şarkıyla yakaladı. Sonrasında ise müzik dünyasında başarılı işlere imza atan 2NE1 grubu, 2017’de yayımladığı “Goodbye” şarkısıyla kariyerini noktaladığını açıkladı. 2NE1 grup üyeleri arasında CL, Sandara, Minzy ve Bom yerini aldı.