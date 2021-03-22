Ünlü K-Pop grubu BTS 2020 MTV Müzik Ödülleri’ne damga vuran Dynamite provalarının kamera arkasını paylaştı

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan ve 7 üyeden oluşan Güney Koreli K-pop grubu olarak biliniyor. 2013 yılında kurulan grup kısa sürede dünya çapında üne kavuşmayı başardı. Güney Kore’nin dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, 2020 MTV Müzik Ödülleri’nde sergilediği Dynamite performansıyla uzun bir süre konuşulmuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hayranlarıyla arasına mesafe giren ve konser çalışmalarına bir süreliğine ara vermek zorunda kalan BTS, sevenleriyle hasret giderdi. BTS, 2020 MTV Müzik Ödülleri'nde sergilediği Dynamite performansının hazırlıklarını gösteren bir video yayınladı.

YouTube kanalında 54 milyon izlenmeye ulaşan “Dynamite” performansının kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü grup kendi kanallarından gösterinin perde arkasını içeren bir video yayınladı.



