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Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un 'Zengin lavabosuyla' zor anları! "Evet bir imtihan..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 08:56
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Komedyen Doğu Demirkol, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Komedyen son olarak paylaştığı eğlenceli video ile adından söz ettirdi. Demirkol'un lüks lavabo musluğuyla olan anları takipçilerini güldürdü.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un 'Zengin lavabosuyla' zor anları! "Evet bir imtihan..."

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaklaşık bir yıldır Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yla aşk yaşıyor.

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demirkol, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

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İlk defa karşılaştığı modern bir lavaboyu videoya çeken Demirkol, lavaboyu nasıl açacağını bir türlü çözemedikten sonra durumu esprili bir şekilde anlattı.

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"ZENGİN LAVABOSU BÖYLE OLUYOR"

Videoda, "Zengin lavabosu böyle oluyor" diyerek modern lavaboyu açmaya çalışan Demirkol, sonunda klasik lavabo musluğunu göstererek "Şu ya bu işte" dedi.
Bu anlar, sosyal medya kullanıcılarını güldürürken komedyen videosunda şunları söyledi:

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"Evet zengin evi lavabosu... Musluğun yanında kulakçıklar var belli ki bunlar çevrilecek. Ama dönmüyor. Demek ki musluğun altına elimizi koyacağız. Böyle de olmuyor. Sıvazlasak olacak mı? Yine olmadı. Evet bir imtihan... Ne yapılacak bu tarz evlerde ev sahibine ben fakirim cahilim sizin sisteminizi çözemiyorum. dememek için her yolu denememiz gerekiyor. Bir şekilde açacağız. Az geliyor sanki elime yıkasam olur mu acaba?"

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