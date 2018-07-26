Ünlü komedyen Kalk Gidelim'in kadrosuna katıldı

TRT1’in sevilen aile dizisi 'Kalk Gidelim', ikinci sezon çekimlerine başladı. 28 Temmuz’da ikinci sezonun ilk bölümü ekranda sevenleriyle buluşacak. Sürprizlerle dolu yeni sezonda 'Kalk Gidelim' ailesine ilginç bir isim katıldı.

Geçmişte yaptığı tv showları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolarıyla fenomen haline gelen ünlü komedyen 'Hayrettin' yeni sezonda 'Ercan' karakterini canlandırmak üzere Kalk Gidelim Ailesine katıldı.

Ünlü komedyen Hayrettin “Birbirinden kıymetli oyuncuların yer aldığı bu güzel kadroya dahil olmak beni çok heyecanlandırıyor. Ama aynı zamanda da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Canlandıracağım Ercan karakteri kendimden çok şey bulduğum çok renkli bir karakter. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

28 Temmuz’da yeni sezonun ilk bölümü ekrana gelecek olan dizinin ilk iki bölümünde İstanbul’dan birçok sahne de yer alacak.. Sezona sürprizlere başlayacak olan “Kalk Gidelim”, 28 Temmuz’dan itibaren her Cumartesi saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyicisiyle ile buluşmaya devam edecek.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği “Kalk Gidelim” dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

