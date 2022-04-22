Ünlü manken Didem Soydan derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! "Didem hanım ne yapıyorsunuz"

Didem Soydan sosyal medyada, güzelliğiyle büyülüyor. Mankenliğin yanı sıra ekran önü projelerinde de dönem dönem yer alan Didem Soydan, göğüs dekoltesiyle tozu dumana kattı.

DİDEM SOYDAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü manken Didem Soydan'ın anne tarafının kökleri Bulgaristan ve Yunanistan'a, baba tarafı ise Arnavutluk'a dayanmaktadır.

Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Soydan'a, "Didem hanım ne yapıyorsunuz?", "Erkek arkadaşınız var mı?" gibi yorumlar geldi.

Soydan Aşk Yeniden, Mutlak Adalet, Güzel Çirkin, Aramızda Kalsın, Uçurum, Bir Hikayem Var gibi dizi ve filmlerde oynadı.

CESUR POZLARI İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ!

Didem Soydan, ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin bir yılı aşkın ilişkileri, geçtiğimiz yılın kasım aylarında sona erdi.

Burak Deniz için, "Çok aşığım gözüm kimseyi görmüyor" diyen Soydan'ın cesur pozları, ilişkinin sona ermesindeki sebepti.

Didem Soydan, giyimine karışılmasına izin vermeyince ikilinin ilişkisi bitti.





