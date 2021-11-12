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Ünlü modacı Bahar Korçan'a son veda!

12.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının sevilen isimlerinden Bahar Korçan geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Pek çok ünlüyü de giydiren Korçan son yolculuğuna uğurlanıyor.

2017 yılından beri yumurtalık kanseri ile mücadele eden Bahar Korçan dün hayatını kaybetti.

Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan ve dün hayatını kaybeden ünlü modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bahar Korçan’ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.

Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti! (Bahar Korçan kimdir?)Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti! (Bahar Korçan kimdir?)

Bahar Korçan'ın cenaze törenine ünlü isimlerden Meltem Cumbul, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de katıldı.

"MELEK OLDU"

Korçan'ın yakın arkadaşı Yonca Evcimik duygularını şöyle ifade etti:

Ekran Alıntısı

"Her zaman çok iyi bakıldı. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir insan. Kardeş gibi. Başka söyleyecek bir şeyim yok. En son iki gün önce konuştuk. Hastanedeydi ve gayet iyiydi. 'Yeter, bıktım senin kanserinden' dedim. Şakalaşıyorduk. 'Ben de bıktım, bu son olsun inşallah' dedi. Bir şey diyemedim. Hâlâ içimde yara. Ara ara nükseden bir hastalık biliyorsunuz. Kemoterapi ve bir takım ilaçlarla hafifliyor. Son 2-3 gün bu kadar hızlı olması. Böyle oluyor son evreler. Çok şükür ki, çok acı çekmeden, çok uzun sürmeden Allah'ın sevgili kuluymuş ki tertemiz melek oldu."

Ekran Alıntısı

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Demet Akbağ da açıklamasında “Pandemi bizi birbirimizden o kadar çok ayırdı ki eve kapandığımız için Bahar’ı uzun süre göremedim. Çok özel çok yaratıcı ve melek gibi bir kalbi olan bir insandı çok erken kaybettik kendisini" dedi.


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