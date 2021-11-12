Ünlü modacı Bahar Korçan'a son veda!

2017 yılından beri yumurtalık kanseri ile mücadele eden Bahar Korçan dün hayatını kaybetti.

Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan ve dün hayatını kaybeden ünlü modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bahar Korçan’ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.

Bahar Korçan'ın cenaze törenine ünlü isimlerden Meltem Cumbul, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de katıldı.

"MELEK OLDU"

Korçan'ın yakın arkadaşı Yonca Evcimik duygularını şöyle ifade etti:

"Her zaman çok iyi bakıldı. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir insan. Kardeş gibi. Başka söyleyecek bir şeyim yok. En son iki gün önce konuştuk. Hastanedeydi ve gayet iyiydi. 'Yeter, bıktım senin kanserinden' dedim. Şakalaşıyorduk. 'Ben de bıktım, bu son olsun inşallah' dedi. Bir şey diyemedim. Hâlâ içimde yara. Ara ara nükseden bir hastalık biliyorsunuz. Kemoterapi ve bir takım ilaçlarla hafifliyor. Son 2-3 gün bu kadar hızlı olması. Böyle oluyor son evreler. Çok şükür ki, çok acı çekmeden, çok uzun sürmeden Allah'ın sevgili kuluymuş ki tertemiz melek oldu."

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Demet Akbağ da açıklamasında “Pandemi bizi birbirimizden o kadar çok ayırdı ki eve kapandığımız için Bahar’ı uzun süre göremedim. Çok özel çok yaratıcı ve melek gibi bir kalbi olan bir insandı çok erken kaybettik kendisini" dedi.



