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Ünlü modacı Kemal Doğulu hakim karşısına çıktı! Suçlamaları kabul etti... 'Tefeciler kafama silah dayadı'

05.06.2024 14:16
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Modacı Kemal Doğulu sosyal medya paylaşımlarıyla eski menajeri Tolga Ö.'ye hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul eden ve sözleri nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Doğulu, "Onun yüzünden dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadı. Bir anlık sinirle söz konusu cümleleri yazdım" dedi.

Ünlü modacı Kemal Doğulu hakim karşısına çıktı! Suçlamaları kabul etti... 'Tefeciler kafama silah dayadı'

Modacı, DJ ve Televizyon programcısı Kemal Doğulu, sosyal medya hesabından bir süre birlikte çalıştığı eski menajeri Tolga Ö.’ye hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

İfade işlemlerini tamamlamadığı için hakkında yakalama kararı bulunan Kemal Doğulu, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğulu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hazır bulundu.

KEMAL DOĞULU

Duruşmadaki savunmasında konuşan Doğulu, "Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ki ifade işlemlerinin bittiğini sanıyordum fakat öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş." dedi.

'TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADILAR'

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten tutuksuz sanık Doğulu, "Sözkonusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan bu kişi beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu, çevremi ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı. Dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve olay uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de karşı dava açmaktan vazgeçerim ve dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam. Çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum" ifadelerini kullandı.

İfade işlemlerinin ardından duruşma başka bir tarihe ertelendi.

kemal

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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