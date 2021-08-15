Ünlü model Carre Otis'ten cinsel saldırı davası

Dünyaca ünlü mankenlik ajansı Elite’in Avrupa bölümünün eski başkanı Gerald Marie (71) görevi sırasında birçok mankene cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Bu nedenle de cinsel saldırılardan hüküm giyen ve halen cezaevinde olan Hollywood’un film yapımcılarından Harvey Weinstein’a (69) benzetiliyor. 90’lı yılların ünlü ABD’li modeli Carre Otis (52) de Gerald Marie hakkında cinsel saldırı davası açtı.

Carre Otis 17 yaşındayken Gerald Marie’nin Fransa’nın başkenti Paris’teki dairesinde defalarca tecavüze uğradığını ve Marie’nin kendisini Avrupa’daki zengin erkeklere sunduğunu iddia etti. Otis, Marie’nin kendisine direnmemesi için zorla kokain verdiğini de öne sürdü.

Eski model, 6 aylık tacizden sonra seks yapmayı reddettiği Marie’nin Paris’teki evinden kovulduğunu ve İtalya’daki bir mankenlik ajansına transfer edildiğini söyledi.

"SES ÇIKARMADILAR"

Carre Otis önceki gün düzenlediği basın toplantısında, diğer tüm cinsel saldırı ve taciz mağdurlarının hukuk mücadelesinde kendilerini güvenli hissetmeleri umuduyla davayı açtığını açıkladı. Otis, kariyerinin ilk döneminde karşılaştığı bu cinsel saldırıların ardından uzun süre travma yaşadığını, moda dünyasında var olabilmek için başkalarıyla arasına mesafe koyup, sert bir kişilik sergilediğini belirtti.

Parçalanmış ailesinin kendisini tacize açık hale getirdiğini de sözlerine ekleyen Otis, “Geriye dönüp baktığımda, geçmişimin beni cinsel istismara karşı savunmasız kıldığı çok açık” dedi.

Öte yandan, eski model, Elite ajansının çalışanlarının kendisinevin yanı sıra birçok mankenin Marie’nin tacizine uğradığını bilmelerine rağmen ses çıkarmadıklarını öne sürdü.



HAYATININ AŞKI MICKEY ROURKE'TAN ŞİDDET GÖRDÜ

Adını ‘Vahşi Orkide’ filmiyle duyuran, Elle, Vogue gibi önemli dergilerin vazgeçilmez kapak kızı olan top model Carre Otis ünlü aktör Mickey Rourke ile evlendi. Rourke’tan dayak yemeye başlayınca evliliğini bitirdi. Depresyona girdi, birkaç kez intihara kalkıştı ama bir türlü Rourke’u hayatından çıkaramadı. Tekrar barıştı, yine yürümedi ve 1998’de ondan tamamen ayrıldı. Alkol ve kokain bağımlılığı 29 yaşında kalp krizi geçirmesine yol açtı. Kalbinden ameliyat olup Malibu’ya yerleşti, alkol ve uyuşturucu tedavisi gördü. Ardından soluğu Nepal’de aldı, huzuru Budizm’de buldu.



