Ünlü model çırılçıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

2010 yılında Justin Ervin'le dünyaevine giren ABD'li büyük beden model Ashley Graham, 2020'nin Ocak ayında anne olmuştu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel manken, sosyal medya üzerinden paylaştığı çıplak pozla nefes kesti. İşte güzel modelin 700 binden fazla beğeni alan cesur paylaşımı:

''YATAĞA GİRDİĞİM İÇİN KAYBETTİM''

Geçmiş yıllarda cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündemini kasıp kavuran Ashley Graham, evlenmeden önceki hayatı için, "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için hep kaybettim'' diyerek, evlenmeden önce kimseyle cinsel ilişkiye girmeme kararı aldığını belirtmişti.

''KOCAMIN DA UCUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM''

Graham, 2010 yılında dünyaevine girdiği eşi Justin Ervin için şu ifadeleri kullanmıştı: "Başlarda onun da tıpkı eski sevgililerim gibi 'ucuz' bir adam olduğunu düşündüm. Ama olup bitenler beni yanılttı. Görüşmeye başladıktan bir ay sonra, Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra evlenmeye karar verdik"

ASHLEY GRAHAM KİMDİR?

Ashley Graham, 30 Ekim 1987 tarihinde ABD'de doğdu. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Lincoln, Nebraska'ya taşınan Ashley Graham'a çocukken Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi teşhisi konuldu.

Ashley Graham, 2001 yılında katıldığı bir model kongresinden sonra Wilhelmina Modelleri ile bir anlaşma imzaladı. 2003 yılında Ford Modelleriyle bir anlaşma imzalayan Ashley Graham, kariyerinin ilk yıllarında YM dergisinde yer aldı. 2007 yılında Vogue dergisine çıktı. Glamour Ekim 2009 sayısında yayınlanan "These Bodies are Beautiful at Every Size" makalesinde Kate Dillon Levin , Amy Lemons , Lizzie Miller, Crystal Renn, Jennie Runk gibi büyük beden modellerle birlikte yer aldı.

Graham, 2010 yılında tartışmalı bir Lane Bryant TV reklamında yer aldı. Reklam, YouTube'da 800.000'den fazla görüntülendi ve The Huffington Post ve New York Post gibi haber kuruluşlarında yer aldı.Aralık 2010'da Graham, Bust dergisinin bir başyazısında da adından söz edildi.