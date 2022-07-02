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Ünlü model Emily Ratajkowski, çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti! Pozu olay oldu

02.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper model Emily Ratajkowski, köpeğiyle oldukça ilginç bir paylaşım yaparak 29.4 milyon hayranını şaşırtmayı başardı. Renkli bir halının üzerine tamamen çıplak bir şekilde uzanan Ratajkowski köpeğinin hareketlerini taklit ettiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü model Emily Ratajkowski, çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti! Pozu olay oldu

31 yaşındaki Amerikalı süper model Ratajkowski, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 29.4 milyon takipçisye ulaşan Ratajkowski, son olarak köpeği Columbo ile bir pozunu paylaştı. Renkli bir halının üzerine sırt üstü uzanan Ratajkowski ve köpeği Columbo’nun eğlenceli halleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Modelin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı güzel modelin paylaşımına, “Korkutucu ve aynı zamanda inanılmaz bir fotoğraf” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise şakayla karışık olarak “Ben de o köpek yerinde olsam gülerdim” yorumuyla modelin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Emily Ratajkowski
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