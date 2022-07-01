Bunu hep yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, güneşlenirken bikini üstünü çıkarttı

Beden pozitifliği paylaşımları sayesinde sosyal medyada kısa sürede ünlenmeyi başaran Isabel Nicholls Nall, 266 bin takipçisiyle geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Her beden ölçüsündeki kadının güzel olduğunu ve standartların sadece sıfır bedenle kıyaslanmaması gerektiğini savunan Nall, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere inat yine bikini üzerini çıkarttığı bir videosunu yayınladı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

Kıbrıs tatilinde şezlonga uzanarak güneşlendiği anlardan bir videosunu Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşan Nall, bikini üstünü çıkarttı.

Saçlarıyla göğüslerini örten Nall’ın hikayesi sosyal medyada çok beğenildi.



