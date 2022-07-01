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  4. Bunu hep yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, güneşlenirken bikini üstünü çıkarttı

Bunu hep yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, güneşlenirken bikini üstünü çıkarttı

01.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, tüm hızıyla Kıbrıs’taki tatiline devam ederken cesur paylaşımları da peşi sıra gelmeye başladı. Büyük beden model olarak kadınların beden ölçüleri nedeniyle eleştirilmemesi ve güzelliğin belirli kalıplarla ifade edilmemesi gerektiğini savunan Nall, yaz tatilinden üzeri çıplak bir videosunu yayınladı.

Bunu hep yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, güneşlenirken bikini üstünü çıkarttı

Beden pozitifliği paylaşımları sayesinde sosyal medyada kısa sürede ünlenmeyi başaran Isabel Nicholls Nall, 266 bin takipçisiyle geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Her beden ölçüsündeki kadının güzel olduğunu ve standartların sadece sıfır bedenle kıyaslanmaması gerektiğini savunan Nall, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere inat yine bikini üzerini çıkarttığı bir videosunu yayınladı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

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Kıbrıs tatilinde şezlonga uzanarak güneşlendiği anlardan bir videosunu Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşan Nall, bikini üstünü çıkarttı.

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Saçlarıyla göğüslerini örten Nall’ın hikayesi sosyal medyada çok beğenildi.

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