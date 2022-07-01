Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Lana Rhoades, erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok, hayal kırıklığı yaşamayın”

Sosyal medya fenomeni Lana Rhoades, erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok, hayal kırıklığı yaşamayın”

01.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lana Rhoades, Ocak ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdikten sonra ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle bebeğinin babasının ismini açıklamayı reddetmişti. Bekar bir anne olarak kendisini bebeğini büyütmeye adadığını ifade eden Rhoades, yeni itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya fenomeni Lana Rhoades, erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok, hayal kırıklığı yaşamayın”

Kısa süreli yetişkin film yıldızlığı kariyerinden sonra kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını açıklayan Lana Rhodes, sosyal medya paylaşımları sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ocak ayında bir erkek bebek dünyaya getiren fenomen isim, aşk hayatında yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle büyük ölçüde cinselliğe ilgi duymadığını ve cinsel bir dürtüsü olmadığını söyledi.

Sosyal medyanın gündemine oturdular! Aynı babaya sahip olabileceklerini söyleyen çift, DNA testi yaptırdıSosyal medyanın gündemine oturdular! Aynı babaya sahip olabileceklerini söyleyen çift, DNA testi yaptırdı

“ARZUMU KAYBETTİM”

1

2022 yılının başlarında Milo adını verdiği bebeğini dünyaya getiren ve çocuğunun babasının ismini açıklamayı reddeden Rhodes, doğumun ardından bir romantik ilişkisi olduğunu itiraf etti. Yeni ilişkisinde de benzer bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Rhodes, Alexa Adams ve Olivia Davis ile Three Girls One Kitchen podcast'inde romantizme olan arzusunu kaybettiğini anlattı.

2

Sadece cinsellik için bir kişiyle beraber olmak istemediğini ve daha özel bir bağın peşinde olduğunu söyleyen Rhodes, erkeklere seslenerek, “Cinsel dürtüm yok, hayal kırıklığı yaşamayın. Sadece cinsellik için insanların ne kadar ileriye gidebileceğini gördüm. Bunun benim için endişe verici olduğunu fark ettim” dedi.

Ekonomik durumu değerlendirerek karar verdiler! “Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”Ekonomik durumu değerlendirerek karar verdiler! “Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Restoranda sevgilisine cinsel ilişki oyuncağı uyguladıRestoranda sevgilisine cinsel ilişki oyuncağı uyguladı
Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladıSosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı
“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.