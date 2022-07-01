Sosyal medya fenomeni Lana Rhoades, erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok, hayal kırıklığı yaşamayın”

Kısa süreli yetişkin film yıldızlığı kariyerinden sonra kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını açıklayan Lana Rhodes, sosyal medya paylaşımları sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ocak ayında bir erkek bebek dünyaya getiren fenomen isim, aşk hayatında yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle büyük ölçüde cinselliğe ilgi duymadığını ve cinsel bir dürtüsü olmadığını söyledi.

“ARZUMU KAYBETTİM”

2022 yılının başlarında Milo adını verdiği bebeğini dünyaya getiren ve çocuğunun babasının ismini açıklamayı reddeden Rhodes, doğumun ardından bir romantik ilişkisi olduğunu itiraf etti. Yeni ilişkisinde de benzer bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Rhodes, Alexa Adams ve Olivia Davis ile Three Girls One Kitchen podcast'inde romantizme olan arzusunu kaybettiğini anlattı.

Sadece cinsellik için bir kişiyle beraber olmak istemediğini ve daha özel bir bağın peşinde olduğunu söyleyen Rhodes, erkeklere seslenerek, “Cinsel dürtüm yok, hayal kırıklığı yaşamayın. Sadece cinsellik için insanların ne kadar ileriye gidebileceğini gördüm. Bunun benim için endişe verici olduğunu fark ettim” dedi.



