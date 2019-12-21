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Ünlü model Mama Cax yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Haiti asıllı Amerikalı model ve aktivist Mama Cax, 30 yaşında hayatını kaybetti. Cax'ın ailesi ünlü ismin vefatını Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Ünlü model Mama Cax yaşamını yitirdi

Gerçek adı Cacsmy Brutus olan modelin bir hafta hastanede yattığı ve 16 Aralık’ta hayatını kaybettiği belirtildi. 14 yaşında kemik ve akciğer kanseri teşhisi koyulan Cax, 16 yaşında başarısız bir kalça protezi ameliyatı geçirmiş ve bunun sonucunda sağ bacağı kesilmişti.

Fox News’ün haberine göre; engel tanımayan Mama Cax, modellik kariyerinde hızla ilerledi.
Mama Cax, son olarak Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın ‘Savage x Fenty’ adlı defilesinde boy gösterdi.

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Ünlü yıldız, Cax’ınn ölüm haberi üzerine Twitter paylaştığı mesajda, “Bir Kraliçe. Bir güç. Bu yıl dünya çapında birçoklarına ilham kaynağı olarak, Savagexfenty’ye güç getiren dinamo güzel. Güç içinde uyu kız kardeş” yazdı.

Cax’ın model arkadaşları Iskra Lawrence, Tess Holliday ve Nina Agdal da baş sağlığı mesajı paylaşan ünlüler arasında yer aldı.

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