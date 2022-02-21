Ünlü müzik dahisi Jamal Edwards hayatını kaybetti

Ed Sheeran, Jessie J., Skepta ve Dave gibi sanatçıların ünlü olmasını sağlayan Britanyalı müzik dahisi Jamal Edwards'tan acı haber geldi. Edwards'ın dün evinde ölü bulunduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Jamal Edwards'ın, ölmeden bir gün önce Londra'nın kuzeyinde yapılan bir konserde DJ olarak sahne aldığı öğrenildi. Yönetmen, yazar, DJ, girişimci ve tasarımcı da olan Jamal Edwards'ın vefat etme nedeni henüz bilinmiyor.

"EĞLENCE DÜNYASI EN PARLAK YILDIZLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ"

Ünlü girişimcinin ölüm haberi üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımda, "Britanya müziği ve eğlence dünyası en parlak yıldızlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

