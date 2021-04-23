Ünlü müzisyen Shock G otel odasında ölü bulundu

Dünyaca ünlü müzisyen Shock G, 57 yaşında geride uzun ve kalıcı bir miras bırakarak hayata gözlerini yumdu.

Shock G, 25 Ağustos 1963'te Gregory Jacobs olarak doğdu, müzik yaparak büyüdü, davulcu olarak liseden ayrılmadan önce bir DJ ekibi kurdu ve sonunda üniversiteye müzik okumak için gitti.

Ünlü rapçinin babası, rapçinin bir otel odasında ölü bulunduğunu açıkladı. TMZ'nin haberine göre dünyanın dört bir yanındaki hayranları acı haberle sarsıldı.



Ünlü isim, Tupac ile yaptığı müziklerle de tanınıyor.

