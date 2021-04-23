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Ünlü müzisyen Shock G otel odasında ölü bulundu

23.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shock G sahne adıyla bilinen Amerikalı ünlü hip hop şarkıcısı Gregory Jacobs, 57 yaşında yaşadığı otel odasında ölü bulundu.

Ünlü müzisyen Shock G otel odasında ölü bulundu

Dünyaca ünlü müzisyen Shock G, 57 yaşında geride uzun ve kalıcı bir miras bırakarak hayata gözlerini yumdu.

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Shock G, 25 Ağustos 1963'te Gregory Jacobs olarak doğdu, müzik yaparak büyüdü, davulcu olarak liseden ayrılmadan önce bir DJ ekibi kurdu ve sonunda üniversiteye müzik okumak için gitti.

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Ünlü rapçinin babası, rapçinin bir otel odasında ölü bulunduğunu açıkladı. TMZ'nin haberine göre dünyanın dört bir yanındaki hayranları acı haberle sarsıldı.
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Ünlü isim, Tupac ile yaptığı müziklerle de tanınıyor.

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