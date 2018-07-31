Ünlü müzisyen Tom Jones Antalya'da konser verdi! İlginç isteği şaşırttı

Belek Turizm Merkezindeki Regnum Carya Otel'in bu yıl ilk kez düzenlediği ve yerli yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Regnum Live in Concert' serisi, Goran Bregoviç ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez efsane vokal Tom Jones'u ağırladı. Live in Concert serisinin heyecanla beklenen ismi Tom Jones, konserine 'Burning Hell' adlı şarkıyla başladı.

1960'ların öne çıkan en önemli seslerinden biri olan ve şarkıları tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, Türk ve yabancı dinleyiciler için sarkılarını söyledi. Zaman zaman seyircilerle sohbet eden ve anılarını anlatan Tom Jones, 21 şarkı seslendirdiği konserini, 'Strange Things' adlı şarkıyla bitirdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıyı 2 bin yerli ve yabancı hayranı dinledi.

ZEMİNE HALI, DUVARLARA SİYAH PERDE

Konseri öncesi otelin Baron villasında konaklayan Tom Jones için sahne özel olarak hazırlandı. Motivasyonunu artırdığına inandığı için talebi üzerine şarkıcını son hazırlıklarını yaptığı kulis odasının tüm zeminine halı serildi, odanın tüm duvarları da boydan boya siyah perdeyle kaplandı.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Jones'i, 2 bin civarında yerli ve yabancı turist izledi.