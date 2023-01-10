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Ünlü müzisyenden kahreden haber! Hakan Yelbiz hayatını kaybetti

10.01.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyenden kahreden haber! Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Ünlü müzsiyen korkunç kazada yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı.

Ünlü müzisyenden kahreden haber! Hakan Yelbiz hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi.

DİREKSİYON HİKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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ÜNLÜ MÜZİSYEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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